倫元投顧分析師陳學進表示，台股9日開高走高，終場上漲153.94點，漲幅1.19％，收在13,127.47點，加權指數再創新高；櫃買指數亦同步上揚2.32點，漲幅1.4％，收在168.13點；三大法人進出方面，外資續買212.76億元，投信續賣5.9億元，自營商轉買46.5億元，惟外資法人於台指期減碼3,557口多單，累計淨多單部位為37,322口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

美國總統大選最終由民主黨候選人拜登勝出，隨不確定性因素消除，且為擺脫新冠疫情對美國經濟之衝擊，新政府可望積極推動新一輪經濟刺激措施，預估將提供地方政府2～4.2兆美元資金。受利多消息激勵，全球股市9日上演慶祝行情，包括美股期貨電子盤、日經225指數、韓國綜合股價指數、恆生指數、陸股及台股等，同步大漲。

政策方面，拜登預計第一任期內將增加2兆美元預算於基礎建設、清潔能源及交通運輸支出，並保證未來四年將對綠能投資1.7兆美元，推廣綠能，同時創造數百萬工作機會。至於中美經濟衝突，雖拜登先前鮮少對此發表看法，惟市場預期，短期內中美關係可望緩解，全球經濟及股市將有良性發展。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，艙位仍供不應求，第四季淡季不淡，盛況可望延續至明年農曆年，在內外資心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，隨感恩、聖誕節及農曆年拉貨旺季來臨，預期國內經濟將可望優於第三季，且國內外機構紛紛上修今年台灣經濟成長率（GDP）預估值，顯見在疫情可控之前提下，景氣可望出現V轉。此外，近期外資連六日大舉回補，預期台股在經濟、資金、籌碼、消息及技術面均有利下，將展開作夢行情，後市仍持續看好。

(工商 )