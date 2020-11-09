證券分析師葉良超表示，美國即將進入改朝換代之過渡期，預期未來兩個月股市恐將大幅震盪。以技術面觀察，台美兩地股市近期多頭攻擊力道再起，惟短線仍有回測之可能性。

美國總統大選目前開票結果顯示，民主黨總統候選人拜登已取得290張選舉人票，遠高於現任總統川普的214張。不過即便拜登已宣布勝選，川普仍質疑選舉的公正性，正尋求法律途經試圖翻轉選舉結果。若川普將就選舉過程與公平性等問題訴諸法律行動，無論最終結局為何，裁定過程勢必曠日廢時。

拜登雖支持更大規模的財政刺激政策，但目前仍由民主黨、共和黨兩黨分別掌控參議院、眾議院兩院，共和黨將持續維持參議院的控制權，民主黨也僅以微弱的優勢掌控眾議院。因此，欲加速通過更大規模的財政刺激方案，似乎並非易事。

美國為目前全球新冠疫情最嚴重的國家之一，每日新增確診病例數已逾10萬人，加上歐洲多國近期已再次採取封鎖措施，隨時序進入冬季後，氣溫逐漸下降，情況恐將持續惡化。此外，經濟數據方面，美國10月非農就業人口變動由66.1萬人降至63.8萬人。10月失業率由7.9％降至6.9％。10月平均每小時工資年增率則由4.7％小幅縮減至4.5％，整體數據差強人意。因此，美股四大指數6日漲跌互見，道瓊指數下跌66點，以28,323點作收，跌幅0.24％。

個股方面，本周納入投資組合的台塑，目前股價位居低檔整理區，目前股價位居低檔整理區，9日小漲0.37％，具向上走升之雛形。

(工商 )