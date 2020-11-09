逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:492020/11/09 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，美國總統大選以民主黨候選人拜登當選的形式暫告一段落，隨不確定性因素的消除，全球股市同步上漲，台股9日強彈153點，成功站穩萬三大關，不僅盤中創歷史新高13,149點，終場也以歷史收盤高點13,127點作收。 由於台股體質良好，美國大選後股價漸漸回歸基本面反映，在加權指數創高之際，並不建議投資人空手或放空，持有股票才能一同分享國家經濟發展的果實。 個股方面，本周納入投資組合的長榮，受惠全球各航線運價居高不下，獲利前景可期。 (工商 ) #華冠 #長榮 #投顧分析師 #丁彥 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》南電Q3、前3季獲利 齊飆近9年新高 16:302020/11/09 財經 美大選後 弱美元vs.強黃金 04:102020/11/09 焦點新聞 《晨間解盤》拜登勝出 綠能、華為聚焦 (日盛投顧提供) 09:082020/11/09 財經 《晨間解盤》Q3財報出爐後 台股再拚新高(倫元投顧提供) 09:082020/11/09 財經 《盤後解析》電子搭航運 13100到手 14:312020/11/09 財經 ESG基金夯 12檔新兵搶報到 04:102020/11/09 投資理財 新聞早班車》台美高層經濟對話 12月登場 06:302020/11/09 政治 MLB》作弊仍然零負評 紅襪球員愛戴柯拉 10:242020/11/09 體育 《半導體》Q4旺季更勝以往 聯詠衝關300 09:592020/11/09 財經 撥雲見日 16檔外資回流聚焦 04:102020/11/09 證券．權證 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 民進黨美大選押錯寶台灣沒救了？專家爆一線生機 - 財經 遭爆違規用學生工！蘋果喊停新業務 和碩回應了 - 財經 - 工商 NB大廠仁寶內部電腦癱瘓 疑似勒索病毒搞的鬼 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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