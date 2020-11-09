華冠投顧分析師丁彥鈞表示，美國總統大選以民主黨候選人拜登當選的形式暫告一段落，隨不確定性因素的消除，全球股市同步上漲，台股9日強彈153點，成功站穩萬三大關，不僅盤中創歷史新高13,149點，終場也以歷史收盤高點13,127點作收。

由於台股體質良好，美國大選後股價漸漸回歸基本面反映，在加權指數創高之際，並不建議投資人空手或放空，持有股票才能一同分享國家經濟發展的果實。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，受惠全球各航線運價居高不下，獲利前景可期。

(工商 )