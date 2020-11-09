台新銀行贊助的台灣女子高爾夫球小將吳佳晏，11月5日拿下職業生涯第五個冠軍獎盃，並在賽後第一時間發表得獎感言，對台新銀行等贊助夥伴，及指導老師表達真摯感謝，成為職業選手僅7個月就拿下5個冠軍。

台新銀行表示，16歲的吳佳晏參加11月4日的2020科技希望巡迴賽，第一回合以68桿暫列第一取得領先，接下來第二回合也勢如破竹，最終以134桿總成績成功奪冠。她今年4月剛成為職業選手，持續締造優異成績，短短7個月參加8場職業賽事，即以旋風式橫掃拿下5個冠軍。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷指出，吳佳晏以新人之姿表現相當沉穩，成為職業球員不到一年，在賽事中迎戰強大選手也毫不遜色，毫無疑問是最佳新人，也堪稱最佳球員，期待佳晏繼續累積實力，將來能踏上國際舞台嶄露頭角，成為下一個台灣之光。

台新銀行強調，該行推廣高球不遺餘力，長期支持國內女子高爾夫球選手，持續贊助包括曾雅妮、蔡佩穎、錢珮芸、陳之敏等球員，協助她們爭取優異表現，在國際舞台上為國爭光。各界也特別期待台新銀行每年舉辦的「名人慈善高球聯誼賽」，依照傳統會邀請客戶與職業球員一起上場切磋球技、貢獻愛心。台新將持續扮演選手們的後盾，為她們加油打氣，透過選手持續傳遞認真的精神。

(工商 )