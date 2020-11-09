新單、報價反彈助力，材料-KY（4763）、東聯（1710）10月營收年月雙漲躍進。材料-KY10月營收2.16億元續創新高，月增0.55％，年成長14.11％；前10月營收19.05億元，年增8.35％。

此外，東聯10月營收17.79億元，月增8.54％，年成長37.09％；前10月營收152.28億元，年減22.17％。

材料-KY為醋酸纖維絲束製造商，年產能14,000噸，主應用於香菸濾嘴；旗下轉投資中峰化學主生產塑料與紡織級醋片，年產能約2.5萬噸。

受惠原物料木漿及醋酐價格處於低檔，加上產品結構轉佳，第四季毛利率有望維持高檔；法人推估，材料-KY全年營收有望續創新高，EPS上看8～8.5元。

材料-KY今年客戶需求穩健成長，營收續創新高。明年除轉投資山東棗莊醋酐廠預期首季完工投產，原料成本整合效益可望加分挹注；2月擬擴絲束產能，推進至17,000噸，醋片也預期下半年擴大5千噸產能，強化長期動能。

東聯上半年特用化學品事業因疫情關係，外銷業務受到影響，但6月已恢復正常，盼今年特用化學品業務表現能與去年相當，新產能也將會在明年第一季建置完成。氣體事業表現也持穩，加上主要產品EG隨大陸景氣復甦增溫，庫存持穩去化，下半年表現將優於上半年。

(工商 )