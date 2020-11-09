苗栗縣政府爭取國道1號增設造橋交流道及苗14線道路拓寬案獲中央原則通過，縣議員廖秀紅力促縣府全力推進。（何冠嫻攝）

苗栗縣議員廖秀紅9日針對國1增設造橋交流道計畫質詢進度，苗栗縣政府工務處回應，國1增設造橋交流道可行性研究已經獲交通部高速公路局審議大會審議原則通過，將全力推進建構完整交通網絡。

造橋收費站因高速公路改採電子式收費走入歷史，公務便道也因此封閉，縣府並爭取國1增設造橋交流道，解決造橋長期交通困境。縣府工務處表示，10月多高公局召開「國道1號增設造橋交流道可行性研究」增設交流道審議大會，獲得大會審核原則通過。

工務處長古明弘表示，國1增設造橋交流道計畫擬利用造橋收費站舊址腹地，新增南出、北入匝道銜接苗14線，同步拓寬苗14線為雙向4車道，穿越高速公路箱涵，建設經費約6.1億萬元；另為因應未來通車後龐大車流，苗14線拓寬經費約2.56億元，向交通部公路總局提案申請爭取核定。

古明弘說，目前將與顧問公司討論執行交通量調查等，以備妥充分資料，針對聯絡道也將依照高公局指示，向公路總局研議聯絡道工程期程，16日將進行規畫會審議。

(中時 )