繼2019年首度舉辦《ICT產業循環經濟論壇》並與14大供應商共同發表「循環經濟合作宣言」後，今年台灣大哥大往上踏步再進階，第二屆循環經濟論壇除廣邀國內外產官界重量級貴賓與會，盛大舉行-循環創生 價值重生《企業循環經濟應用實務論壇》，更首度發表與電信業息息相關的「廢棄光纖電纜」(簡稱廢光纜) 循環創生的實驗成果。在台灣大與新創企業-小智研發 (Miniwiz)共同研發下，將廢光纜轉換成茶几、鋁座椅現場提供論壇嘉賓使用，同時將光纜外包材回收製成可當杯墊、又可布置牆面的PE造型磚，這項廢光纜循環利用再生研發，未來甚至可成為年產值高達223億的高含金量產業，成為轉廢成金的最佳案例。台灣大盼借鏡此成功的實驗先例，具體倡議落實廢光纜的多元回收利用，給予廢光纜全新生命，也為產業循環經濟開創更多的可能。

台灣大哥大-循環創生 價值重生《企業循環經濟應用實務論壇》，邀請國內外產官界重量級嘉賓參與。除邀請二度參與台灣大哥大循環經濟論壇的經濟部工業局主任秘書陳佩利及環保署廢棄物管理處副處長劉瑞祥到場支持，更首度邀請荷蘭最大電信業者-KPN荷蘭皇家電信能源管理與循環經濟計畫主持人 -Jeroen Cox，透過線上方式跨海分享歐美循環經濟實踐作為。同時也盛邀光寶科技執行長辦公室處長陳慶暉、KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠、小智研發執行長兼共同創辦人黃謙智等貴賓，與現場超過300位台灣大供應商及員工，共同研討企業循環經濟的應用實務層面及未來展望。

台灣大「循環創先價值重生《企業循環經濟應用實務論壇」邀請國內外產官界重量级賓與會。(圖/台灣大哥大提供)

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣作為一個島國，許多物資都需要仰賴國外進口，若切斷進口，將對台灣造成巨大的影響，但這也促使台灣成為最適合推動循環經濟的國家。台灣大哥大做為科技電信商，光纖傳輸是所有通訊架構的基礎，也是我們不可或缺的建設。根據環保署環境資源資料開放平台的資料統計，2019年全台廢光纜處理量高達1,030公噸，相當於將近60台坦克車的重量，今年1至8月也已達985公噸。然而國內現階段廢光纜的處理方式相當有限，可回收物料比僅約45%，也就是說，仍有55%的回收空間尚未被妥善利用，因此台灣大哥大與小智研發決定從「廢光纜」開啟循環經濟的研究，盼能擴大可回收佔比之餘，更將其轉換成具有經濟價值的材料。

台灣大哥大總經理林之晨(左2)與小智研發執行長兼共同創辦人黃謙智(右2)比出循環經濟的手勢，與台灣大技術長郭宇泰(左1)、台灣大哥大永續暨品牌發展處副總經理劉麗惠(右1)共同和廢光纜回收再製的家具，包含光纜混凝土茶几、鋁座椅以及布置牆面的PE聚乙烯磚片合影。(圖/台灣大哥大提供)

光纜的組成有橡膠、鋁、鋼、玻璃光纖…等7種素材，經過物理性的拆剖分解，再磁選分類出如鋁片以及PE聚乙烯等可再利用的材料。其中論壇現場送給與會者的6邊形杯墊，亦是布置牆面的磚片，即有約70%為光纜回收的PE聚乙烯製成，另外，鋁座椅則有30%的鋁源自廢光纜；光纜混凝土茶几則是以建築工法將不經拆解的廢光纜直接作為桌子橫向箍筋的結構，甚至可以直接從茶几橫切面看到廢光纜在其中。林之晨進一步說，和小智研發共同開發的過程中，最令人期待的是，這樣的研究工法未來更可望將廢光纜直接替代建材鋼筋，用廢光纜蓋大樓。期望透過台灣大哥大的倡議及拋磚引玉下，能讓廢光纜的可再生價值被重視，也盼未來在政策法令的開放下，為產業開創循環經濟的實例，廣邀產官學界共同為環境循環永續付諸心力，呼應超5G策略的Green，一起愛台灣、愛人類、愛地球。

現場以廢光纜再製的傢具，將於會後分別送往台灣大哥大台北文創、台北三創、台北西門以及高雄三多等地區的myfone門市，讓更多民眾有機會可以親自見證廢光纜「循環創生、價值重生」的成果。未來也期望能全面替換，讓廢光纜直接在台灣大myfone門市重生。

小智研發執行長暨共同創辦人黃謙智表示，藉由與台灣大哥大的合作，首度投身廢光纜的應用，透過全新的製程與材料研發，讓廢光纜除了拆解分離外，還可不經過拆解，直接取代建築產業中鋼筋混凝土的張力箍筋，將其轉化為具有結構意義的建築材料。透過研究及測試發現，光纜能達到與一般鋼筋混凝土相同強度，甚至優於業界結構標準，使用於建築結構上，經估算有將近28%箍筋用量可以被廢光纜取代。若全台興建的建築完全使用，每年的總產值預估高達約223億，更可減少約303萬公噸的碳排放量，相當於77,86座大安森林公園每年的碳吸收量，無疑為電信產業以廢光纜投入循環經濟打下一劑強心針。黃謙智說，團隊也正評估未來可以加強利用光纜防鏽且防水的條件，提供河堤、橋樑、消波塊等需暴露在外面的結構體更強大的保護，直接減少對原始鋼材的需求，對環境、對產業都有極大的幫助，也可創造更大的經濟效益！

台灣大「循環創生 價值重生《企業循環經濟應用實務論壇》」與會貴賓及參與貴賓大合影。(圖/台灣大哥大提供)

論壇現場特別跨海邀請KPN荷蘭皇家電信能源管理與循環經濟計畫主持人 -Jeroen Cox，以線上即時分享的方式，說明荷蘭皇家電信永續及循環經濟INFLOW及OUTFLOW的長期目標及策略作法，並詳細分享皇家電信從商品中分析出來的重要金屬，以及具備循環商品概念護照的15個商品計畫。光寶科技執行長辦公室處長陳慶暉也從「時代的資源循環與再生」的角度切入，深入介紹SEA HOPE (光寶海洋日永續計畫)，分享光寶如何鎖定淨灘、海龜保育以及海廢保麗龍，將其化作再生原料製成鍵盤、滑鼠銷售，減少海洋負擔並創造經濟效益。KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠則從國際永續趨勢分析，提出「78533」循環經濟原則，並融合世界知名企業如蘋果、T Mobile以及3M循環經濟的案例，期望鼓勵在座台灣大同仁及供應商深植永續思維，共同讓世界更好、地球更好。

(中時新聞網)