目前正值二期花生採收期，雲林縣農民經常占用道路曬花生，影響其他用路人行駛，也惹得居民抱怨連連。雲林縣議員蔡明水9日於議會質詢，建議農業處與台糖合作將雲林縣境內閒置糖業鐵路，規畫部分區段給農民曬花生、蒜頭。

雲林縣建地愈來愈多，農民可用的曬穀場愈來愈少，虎尾鎮公所今年開始統一協助農民申請路權，在不影響用路人行駛的路段提供場地給農民曬花生，虎尾鎮長丁學忠表示，第一期總計300多位農民申請30幾處路段，總長約13公里；第二期於10月分開始登記，總長也有12公里。

蔡明水說，目前花生乾燥機尚不普及，也不是所有農民住家都有院埕，經常有農民抱怨晒穀場地不足。建議縣府可以和台糖合作，將閒置的糖業鐵路鋪上柏油，農忙期時管制讓農民曬花生、蒜頭，甚至可以請警察、保全定時看顧，避免農作遭竊盜。

台糖公司雲嘉南區處鐵道股指出，糖業鐵路已有部分廢線，剩下虎尾糖廠馬公厝線有在行駛，閒置鐵道目前只有開放給附近居民做綠美化、健行步道。上面都還有鐵軌，不太可能在上面鋪RC，若要給農民曝曬榖物有困難。

虎尾分局表示，往年皆會接獲零星檢舉，農友違規占用道路，通常以勸導代替開罰，今年到目前為止還沒接到投訴。

(中時 )