博田醫院成立醫美中心，力邀正妹整形名醫賴昕隄（中）坐鎮。（博田醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

博田醫院成立醫美中心，環境溫馨、設備新穎。（博田醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

博田醫院成立醫美中心，力邀正妹整形名醫賴昕隄（中）坐鎮。（博田醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄博田國際醫院醫學美容中心8日正式開幕，有感於近年國內外醫美需求大增，博田國際醫院董事長阮仲烱也跨足醫美領域，擴大國際醫療業務，特別聘請正妹整形外科名醫賴昕隄擔任該中心主任，話題性十足。

賴昕隄曾任職為高醫整形外科總醫師、高醫整形外科主治醫師、高醫國際醫療中心醫療服務組長、台北凡登整形外科診所兼任醫師。專業項目為顏面整形手術、女性私密手術 、體雕手術，且受邀為知名電視節目醫師好辣、全民星攻略的重要嘉賓。

當天開幕董事長阮仲烱與整形外科理事長楊國輝、高雄醫學大學整形外科教授賴春生等貴賓進行剪綵儀式，甚至連韓國眼整形學會理事、巴甫洛夫醫科大學耳鼻喉科主任、爾灣加州大學整形外科主任及美國整形外科委員會主席也透過影片遠距傳遞滿滿的祝福與恭喜，使博田國際醫院的名聲遠播至全球醫療市場。

博田國際醫學美容中心全力打造「寵愛生態圈」以提供安心、個人化的美容醫療服務視為本中心理念。除了提供新穎舒適的隱密醫療空間，更引進各類新型儀器。

像是時下最夯的LPG體雕、Emsculpt肌動減脂、SculpSure絲酷秀雷射溶脂、Ulthera美國音波、鳳凰電波、FemiLift菲蜜莉雷射、Sciton西頓平台、黑鑽水飛梭和PICOSURE 755蜂巢皮秒雷射等等的療程，搭配上醫師的專業諮詢，提供最符合需求的醫美選擇。

(中時 )