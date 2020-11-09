美國總統由拜登當選，台東縣長饒慶鈴在臉書貼文向蔡政府喊話「這一次若髮夾彎，全台灣都會為妳鼓掌」，她認為，台灣開放美國萊豬進口的政策，應該也可以隨著川普的卸任而改變，呼籲蔡政府不要賠了夫人又折兵。

拜登當選美國總統，饒慶鈴在臉書貼文表示，髮夾彎是蔡政府最大的特色，臉不紅氣不喘；但是隨著喬‧拜登當選，開放美國萊豬進口的政策，若隨著川普的卸任來個髮夾彎，蔡政府應該會獲得全台灣的掌聲。

饒慶鈴說，我們無法知道蔡政府對川普承諾了甚麼，顯然，新總統拜登都不會承認的，台灣花大筆錢買過期的武器，還要人民白吃含萊克多巴胺的豬肉。呼籲，蔡政府不要賠了夫人又折兵。

饒慶鈴說明，國人的飲食習慣，豬肉占很高比率，既然美國已經換了政府，在以人民健康為主的前提下，希望蔡政府可以重新協商。

台東縣議會9日總質詢時，縣議員王文怡對饒拋出此議題表示肯定，她說，將來不論是否會政策髮夾彎，但是一定要秉持縣長所提的「秉持捍衛民眾食安」及「不配合不當政策」，鞏固台東縣民的食品安全，這也是全民的心聲。

(中時 )