瑞昱半導體於舉辦了「瑞昱2.5GbE乙太網路悠遊有感體驗會」，透過知名電競選手西門夜說和咪咪蛋、實況主森野葉子的分享以及網路知識競賽等輕鬆互動方式，引導消費者進入2.5GbE乙太網路的世界。活動吸引許多電競玩家參與，透過各種情境體驗，了解2.5GbE乙太網路所能帶來的各項優勢，讓玩家戰力大增。

近年來的科技發展迅速，引領著人們生活躍進，「網路」在這過程中扮演著相當重要的催化劑，無論是辦公、居家、生計維持或是休閒娛樂，都要靠快速、穩定的網路。尤其對於出生在1990至2000年後的「原生網路世代」來說，網路更是生活上食衣住行育樂必備的的基礎建設。而2020年起COVID-19疫情的爆發，改變了人們的日常生活型態，加上近期Wi-Fi 6（802.11 ax）、5G行動網路等高速無線傳輸方式的熱烈討論，進一步的讓大眾正視網路速度及穩定的重要性。

乙太網路即是有線網路。有線網路需要透過纜線將網路連線，以供資料往返傳送於各種終端設備，亦是無線網路的基礎。因此，更快的傳輸速度、穩定且不受訊號強弱的干擾是很大的優勢，隨著無線頻寬發展至Wi-Fi 6、5G，有線設備也需從1GbE升級至 2.5GbE。

本活動首先介紹乙太網路2.5GbE生態系的應用，瑞昱以超過 30年以上 IC 設計經驗，持續不斷在高速網路通訊晶片領域上研發，今年推出了的RTL8125B系列，可應用在路由器（Router）／交換器（Switch）／用戶終端設備（CPE）／網路儲存裝置（NAS）／乙太網路連結器（USB Dongle）等設備上，提供飆速且穩定的多元介面解決方案。

瑞昱第二代2.5GbE乙太網路的實際應用，在商業上已提供品牌及系統廠客戶完整且快速開發導入的服務，家用娛樂也為電競玩家、直播主、影音工作者提供了不少應用服務。本次活動更規劃了「電競對戰、影音工作、直播體驗、Dragon頻寬管理、2.5GbE生態系」五個情境體驗區，各區分別安排了知名電競選手西門夜說、電競實況主咪咪蛋、實況主森野葉子與參加者一同體驗2.5GbE乙太網路優勢。

體驗會中更透過玩家登入KAHOOT系統手機App舉辦乙太網路的知識競賽，作答速度快、準確度高都可得到相對應的積分，積分越高獎項越好，享受樂趣的同時也吸收到更多網路相關知識。玩家們更可善用會中所拍攝的照片，參加社群宣傳推廣活動來抽獎。

瑞昱今年推出第二代2.5GbE乙太網路解決方案，將晶片體積縮小、節能省電、與各廠牌相容性高仍能穩定傳輸及獨家調節頻寬軟體Dragon等產品特色，應用在生活中各種網路相關設備，如：路由器、機上盒、電腦、筆電、網路硬碟、印表機及基地台等，將區域網路環境單、雙向傳輸規格提升至2.5GbE。輕鬆升級高速網路設備，讓大眾皆能享受快速、穩定網路品質是瑞昱的核心價值，不斷的精進、開發產品，相關軟、硬體應用也日趨完整，打造瑞昱生態系，完成「未來生活，瑞昱無所不在」的願景。

(工商 )