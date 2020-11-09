鋼筋大廠威致（2028）Q3業績大爆發，單季稅後淨利為1.99億、年增近七倍，每股EPS為0.61元，創近八年來同期新高，累計前三季稅後淨利為3.28億、年增83.24％，累計每股EPS為1.10元，優於去年同期的0.55元。

(工商 )

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