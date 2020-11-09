威致前三季稅後淨利3.28億 年增83.24％ 17:592020/11/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋼筋大廠威致（2028）Q3業績大爆發，單季稅後淨利為1.99億、年增近七倍，每股EPS為0.61元，創近八年來同期新高，累計前三季稅後淨利為3.28億、年增83.24％，累計每股EPS為1.10元，優於去年同期的0.55元。 (工商 ) #威致 #稅後淨利 #EPS #每股 #鋼筋大廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》不畏炒作科技股慘賠 軟銀H1淨利暴增3.5倍 17:042020/11/09 財經 劍麟前三季每股淨損0.28元 10:252020/11/09 財經 國票證主辦陞達IPO競拍 得標均價51.69元 04:102020/11/09 投資理財 玉山金控前10月每股盈餘1.21元 14:122020/11/09 財經 《營建股》國產前3季每股賺1.31元 超越去年全年 16:302020/11/09 財經 廣穎電通 第三季每股淨利0.57元 18:092020/11/09 財經 軒郁 前十月營收年增35％ 04:102020/11/09 證券．權證 《半導體》威剛前3季三率三升 EPS 4.69元 15:562020/11/09 財經 互盛股利入帳 3Q淨利季增翻倍 16:292020/11/09 財經 國產建材前三季稅後淨利18.07億元 創同期歷史新高 16:402020/11/09 財經 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 拜登勝選行情旺 道瓊期指漲400點 人民幣強勢升不停 - 財經 人均所得3萬美元 明年可望達陣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。