快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子發布全新一代旗艦PCIe Gen4x4 SSD控制晶片PS5018-E18。PS5018-E18不僅延續了全球首款的PCIe Gen4x4 SSD控制晶片PS5016-E16的領先科技，更將讀寫速度直接推升至7.4GB/s（讀取速度）與7.0GB/s（寫入速度）的效能極限，讓PS5018-E18成為目前市場上最快且唯一讀寫速度均達到7.0GB/s以上的旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片，再次展現群聯在超高速儲存方案的技術肌肉。

搭載12奈米製程以及群聯獨家的CoXProcessor 2.0技術，群聯最新旗艦的PCIe Gen4 SSD控制晶片PS5018-E18將為群聯的夥伴及客戶們提供最頂尖的效能與傑出的電源功耗效率；此外，E18控制晶片採用群聯自主研發的多核心架構，不僅適合人工智慧AI之多工運算（Multi-Tasking），更是遊戲玩家、內容創作者（Content Creators）、以及效能狂熱者的最佳PCIe Gen4 NVMe SSD儲存方案理想選擇。採用八通道（8-Channels）的PS5018-E18 Gen4 SSD控制晶片，將提供使用者高達1百萬的隨機讀取速度 （IOPS）以及最高8TB的使用容量，預計將成為高速儲存市場中最耀眼的亮點。

AMD公司副總裁兼客戶組件業務部門總經理Chris Kilburn說，AMD透過全球首款支援PCIe 4.0的桌上型CPU與晶片組，在業界居於領先地位。隨著我們繼續構建支持PCIe 4.0技術的新平台，我們很高興看到像群聯這樣的公司擴大他們的Gen 4 SSD產品系列。與群聯這樣的儲存領導廠商夥伴合作，我們將共同承諾持續為整個PC產業提供更高效能的儲存產品。

TrendFocus SSD研究副總裁Don Jeanette說，預計在未來幾年中，PCIe Gen 4將引領SSD市場。群聯是全球少數領先量產Gen 4x4 SSD的公司之一，而且在為客戶提供用於高性能電腦與遊戲應用的同類最佳SSD產品方面具有領導地位。

群聯董事長潘健成表示，當市場的同業才剛開始要發佈他們的首款PCIe Gen4 SSD產品時，群聯已經與合作夥伴AMD共同發佈PCIe Gen4生態圈且領先市場量產超過1年半的時間了。對於群聯新一代的旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片PS5018-E18能充分發揮PCIe Gen4的頻寬且提供超過7.4GB/s的極速效能給終端客戶，不僅僅是群聯累積20年的技術能力展現，更代表著群聯也將引領未來NAND控制晶片的技術與發展方向。

(工商 )