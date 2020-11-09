美國大選由民主黨候選人拜登，順利擊敗現任總統拜登，有望成為新任總統，但民進黨政府選前押寶川普十分尷尬，對於如何修補拜登與民主黨關係，中華經濟研究院副院長王健全指出，美國每年六月都有「美國投資峰會」，明年台灣恐要組更大團去美國投資。

王健全今(9日)上午在「美國選後對台商的影響與商機論壇」表示，拜登當選對全球與台灣的經濟影響，可以從三個層面來思考，首先，「拜登取代川普後，地緣政治緊張會不會緩和？」第二，「美中貿易戰科技戰會不會持續？」第三，「全球經濟的新常態（低成長、低利率）會不會持續？」，若最後沒有太大影響，代表對全球經濟影響有限。

他分析指出，拜登跟川普在許多政策有很大不同，拜登較偏向「打群架」，預料美國將重拾盟友關係、找回美國價值，用迂迴方式打「美中貿易戰」，從美國民調有七成民眾認為應加大與中國大陸競爭關係來看，拜登應不會直接挑戰川普作法，這在美國政府和國會兩大黨是普遍共識。

且中國大陸經濟結構改革，已觸犯美國三大核心利益「軍事擴張、科技智慧財產權、經濟鑄幣權」，可預期「美中科技戰」也會持續，美國不會放手。

最後，對於台灣未來該如何補救民進黨政府「押錯寶」？王健全建議，選後一段時間，拜登在政治上可能會和台灣較疏遠，但明年的「美國投資峰會」，須由企業組更大一團，政府改以在後面推動，較不易觸動敏感的台美關係。

(中時新聞網)