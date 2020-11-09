設於新生國中的未來學校，9日由台東縣長饒慶鈴主持啟用儀式，提供學生不一樣的學習環境。（莊哲權攝）

設於新生國中的未來學校，9日由台東縣長饒慶鈴主持啟用儀式，提供學生不一樣的學習環境。（莊哲權攝）

台東縣政府在新生國中打造未來學校9日啟用，有別於傳統教室，該教室是利用最新科技讓學生與老師互動學習，除了培養學生對3C科技產品的學習能力外，更重要的是透過這間教室，由學生主動學習，去找到他們認為應該要的答案。

這間「未來教室」和傳統教室不同，學生們分組坐在一起，1人1台平板電腦，方便討論學習。老師也擺脫講桌的限制，拿著平板在教室走動，控制電腦主機和學生平板上課，並且指派跨學科領域的學習任務，課程內容和操作指示都在互動式的電腦和螢幕上。

這間「未來教室」，不只有科技，還有老師們精心佈置、和跨領域課程有關的繪畫作品，讓學生親近美感，符合新課綱的核心素養，也能透過教室裡的虛擬攝影棚，讓學生跟著老師走進學習的場景裡。

縣長饒慶鈴表示，未來教室是用最新科技讓學生與老師互動學習，在教室內看不見任何一個開關，學生必須使用科技產品才能控制使用智慧教室，期待給予孩子新媒體互動教學方式，也歡迎全縣國中學校師生來使用。

教育處長林政宏說明，未來教室是一個創新跨領域的教學，並且改變教室裡「教與學」的流向，以孩子的角度去理解、給予答案，期望透過這間教室，是由學生自己主動的學習，增強孩子的學習動機，去找到他們認為應該要的答案。

(中時 )