馬國女大生在台被擄遇害，引起全國家長人心惶惶，面積不大的新竹市有5所大學，密度名列全國前茅，市議員陳啟源9日特別要求市警局與教育處拿出具體維護辦法，並要求市警局加強建置監視器以預防與嚇阻不法情事，希望新竹市是「零被害」。

陳啟源指出，小小香山地區就有3所大學校園，尤其玄奘大學附近常有超過1公里長的路段1戶居民都沒有，且路燈昏暗，想犯罪的人很可能就躲在道路兩旁，對用路的女學生來說相當危險，相關單位應要能夠事先做好防護措施與作為，將可能發生的事降到最低甚至是零被害，讓女學生外出、回家用路時或是在租屋、宿舍都要免於恐懼。

馬國女大生遇害命案引起全國家長人心惶惶，新竹市有多所大學校地在偏遠地區，市議員陳啟源要求市府、警方全力預防治安問題發生。（陳啟源提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議員陳啟源（右）9日要求市警局與教育處拿出具體維護辦法，並要求市警局加強建置監視器以預防與嚇阻不法情事，希望新竹市是「零被害」。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

市府指出，馬國大生案發生後，市長林智堅就要求警察局等單位聯繫轄內各級中小學及大專院校，就校園環境及治安需求重新檢視評估，警察局動員各分局派出所，積極與校方共同會勘校園內、外環境。

其中，對於各校鄰近女生宿舍道路的治安死角，主動加設巡邏箱、申設監視器及路檢守望，周邊偏僻陰暗路段立即加強巡邏。

市警局長李安淳也表示，新竹市公、私立各級學校總計有66所，其中大學有5所，有3所位在較為偏遠地區，警察局每學期都會協助各級學校作校園安全環境檢測評估，提供具體改善建議。

另，配合學校就校外租賃生進行租屋訪視，對於複雜或易生危害環境立即要求改善，針對校園周邊及學校反映學生活動熱區，包含通學步道、租屋路段等加強巡邏守望。

警方同時結合民力執行學童上下學安全維護勤務，對易生危害校園安全及治安顧慮人口更是主動出擊掌握動態，在警察局與各級學校良好的聯繫與合作下，新竹市目前的校園環境是友善且安全的。

(中時 )