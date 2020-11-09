高雄榮總歡慶30周年，邀請萬芳深情獻唱。（柯宗緯攝）

高雄榮總歡慶30周年，邀請萬芳深情獻唱。（柯宗緯攝）

高雄榮民總醫院開幕至今滿30週年，退輔會馮世寬主委也親自到場祝賀，另邀來精彩東西洋樂團表演及歌手萬芳獻唱祝賀外，「金曲歌王」蕭敬騰也驚喜獻上祝賀影片，感謝第一線醫療人員的辛勞，讓台下所有同仁感到驚喜萬分。

高榮院長林曜祥提到，30歲是一個人生重大的里程碑，更是醫院發揮影響力的關鍵點。今年，高雄榮總全院上下，不分單位、不分職類、不分身份，透過一系列活動展現對高雄榮總的祝福與熱情。

林曜祥提到，今年接下高雄榮總大家長的職務，面臨新冠肺炎疫情來襲，帶領全院同仁做了最好的防疫措施「現在國外疫情如火如荼，大家能為高榮慶生，這個生日十分有意義，也得來不易，這是全臺灣齊心抗疫的成果。」

今年適逢新冠肺炎疫情的肆虐，這段期間全院上下一條心，責無旁貸地站在第一線守護全民健康，對抗來勢洶洶的Covid-19，高榮更超前佈署提早防範，做了許多的努力，高雄榮總將這一串的防疫作為，分為「超前部署」、「上下疫心」、「疫不容辭」、「溫情洋疫」展現，更匯集院內同仁的防疫心聲，為彼此打氣。

此外，特別舉辦「參拾歲月-看見高榮」攝影展，透過本院全方位景觀的拍攝，讓民眾能用視覺綜觀了平常醫療人員的工作場所以及守護全民健康的地方。

馮主委主動提及在立法院遭潑咖啡脫外衣事件，並幽默表示：「忘記問司儀，今天有沒有規定不能帶咖啡進場？」還笑稱今天穿的衣服比那天貴很多，此話一出，讓台下所有同仁笑翻。

萬芳今天壓軸演出，她透露，自己的姊姊就是在高榮工作，她很能體會醫護人員的艱辛，她一連帶來《新不了情》、《愛情現時批》等多首膾炙人口歌曲，引發全場共鳴，令人聽得如癡如醉。

(中時 )