台日合作的手工紙攝影展，在南投縣藝術家資料館展出。（簡慶南提供／廖志晃南投傳真）

看過沖印在手工宣紙上的攝影作品嗎？台灣與日本合辦的「手工紙玉富文化風景攝影展」，結合傳統手工造紙技藝，與現代攝影藝術，透過獨特的藝術表現形式，讓不同的文化交流，更將南投之美推向世界。

南投縣藝術家攝影協會理事長簡慶南指出，由於這項展覽是台日合作，因此，以台灣「玉」山與日本「富」士山為名，展出南投縣的山岳、人文自然景觀及日本禪文化，相片都是在日本沖印，然後再寄到台灣展出。

簡慶南表示，這場藝術文化交流盛會，由世界手工紙文化振興會主辦，南投縣藝術家攝影協會，和日本山和自然寫友會共同辦理，首場展覽就選在南投縣藝術家資料館舉行。

手工造紙是古老的技藝，經由工藝師研發與改良，而以手工紙當沖印相紙，更能夠深刻的表現攝影作品的情趣，顯得質樸而悠遠，也讓觀賞者感受古老技藝與現代文明之間，其實是相得益彰。

簡慶南表示，手工紙不僅是藝術媒材，也代表著獨特的文化特色，舉辦手工紙攝影展，讓不同的文化特色廣為流傳，希望透過這樣的藝術表達形式，傳遞美善、環保與和平的人文精神，在視覺饗宴中，促進世界人民互相了解和交流。展期即日起至11月29日，展場在南投縣文化局藝術家資料館。

(中時 )