基隆市政府為維護學生搭乘安全交通車，推動基隆市學校、短期補習班及兒童課後照顧服務中心租賃學生交通車「核備標章」實施計畫，協助家長及稽查人員辨識合格交通車，家長可藉此檢視子女所搭乘的學生交通車是否合格，為學生乘車安全加強把關。

依教育部「學生交通車管理辦法」規定，學生交通車得以「購置」或「租賃」方式辦理，目前學校及補習班多半與租賃車業者合作，使用租賃交通車接送孩童，由於租賃車未能統一要求其車身顏色及標誌，家長不易從外觀辨識是否為通過檢視的交通車，增加學生搭乘不合格交通車的風險。

因此市府推出學生交通車核備標章計畫，要求業者於完成法規核備程序後，將統一製發的合格標章放置於交通車副駕駛座擋風玻璃前明顯處，以達到辨識及認證的功能，為確保本市學生交通車搭乘安全，相關局處組成聯合稽查小組，針對校園放學時間加強路邊攔檢，實施核備標章後，更能方便家長及稽查人員辨識合格交通車，以降低業者使用未核備車輛載送學生。

若查獲未經核備車輛載運學生等違規情事，將依「兒童及少年福利與權益保障法」，處以業者6千元以上3萬元以下罰鍰，並要求改善，未改善者得按次處罰至改善為止。

(中時 )