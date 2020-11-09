行政院環保署與台南市政府環保局、外送平台業者合作，將外送餐點時的一次性餐具，改成可循環使用的環保餐具，目前南市預計3區試辦。（李宜杰攝）

行政院環保署與台南市政府環保局、外送平台業者合作，將外送餐點時的一次性餐具，改成可循環使用的環保餐具，目前南市預計3區試辦。（李宜杰攝）

受到新冠肺炎疫情影響，餐飲外送平台商機持續看俏，但也隨之造成一次性餐具用量暴增。為推廣環保餐具，行政院環保署攜手南市府環保局、外送平台業者「Foodpanda」、環保餐具供應商「好盒器」等，與22家餐廳合作，搶先全台於台南外送量最高的東區、中西區、北區，試辦環保外送服務，民眾用餐後，只要簡單清洗容器，並投入台南30處歸還站即可，甚至還可獲得30元優惠碼。

受到疫情影響，民眾宅在家的時間增加，外送平台業績也跟著提升。「Foodpanda」公關經理蘇庭垠表示，疫情爆發後，外送業績足足成長了7成，其中南市又以東區、中西區、北區外送量最高，東區單日就有1萬筆外送訂單。

不過，由於外送平台多以一次性餐具為主，導致垃圾量也隨之提高。環團「綠色和平」專案主任羅祖珍表示，台灣2019年紙容器使用量大約9萬9031公噸，包含紙盒、紙杯、紙盤、速食餐盒、利樂包等，垃圾量逐年提高。台南市環保局更統計，南市單日就可消耗約800公斤的一次性容器，疫情後數據更是直線提升。

因此，為落實環保，Foodpanda於去年年底起，鼓勵消費者訂餐時，選擇不主動提供免洗餐具或吸管後，今年再與22家餐廳合作，提供循環容器盛裝餐飲。民眾用餐後，只要清除廚餘、簡單沖洗餐具，並於3日內歸還30處歸還點即可，甚至可獲得30元優惠碼。

本次參與合作的環保餐具供應商「好盒器」創辦人宋宜臻坦言，推行環保餐具並非易事，由於環保餐具會改變餐飲業者的出餐流程，致業者合作率不高，再加上餐具回收困難，因此盼此次外送平台加入後，可瞄準年輕族群，帶動環保風氣。

蘇庭垠指出，目前雖然僅是試辦計畫，但將針對計畫成果，研議是否持續辦理。台南市長黃偉哲也說，受到疫情影響，民眾確實對環保餐具有部分疑慮，因此初期不希望透過「棍子」，反而是希望提供「蘿蔔」，以誘因吸引民眾，為環保盡一份心力。

(中時 )