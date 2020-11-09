位於高雄後火車站的後驛商圈，再度吹起文青風。商圈打造2000隻繽紛雨傘，營造網美天空傘街藝術，今年再添入近千盞造型藤燈、水母燈，讓夜晚更加絢麗，14日將號召民眾相約傘下，並邀文青攤位進駐，盼吸引人潮、帶動商機。

後驛商圈理事長伍英杰提到，後驛商圈近年精心打造天空彩繪傘造景街區，讓民眾夜晚來逛商圈能感受不同情境，今年再加入時尚貓小姐形象，透過天空傘文青風打造話題，邀請青年創業家與特色餐車業者進駐，讓民眾停留時間變長，感受服飾街特色，吸引遊客消費。

高雄後驛商圈吹文青風，打造網美天空傘，盼吸人潮刺激消費。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

伍英杰指出，今年街景藝術更結合時尚貓小姐雕像、2D時尚牆面出沒在街道，其中懸掛天空傘有400支由市民參與彩繪，更擴大增設水母造型燈區，迎接耶誕節，將結合市集、走秀等活動，聚集人潮。

伍英杰表示，後疫情時代，後驛商圈用心經營品牌，也感謝高市經發局力挺，一同打造時尚貓小姐裝置藝術，顛覆傳統商圈形。14日「驛起傘耀」活動將釋出商圈券刺激民眾消費，來場傘下浪漫約會。

「後驛商圈」鄰近高雄後火車站，是南台灣最大成衣零售批發商圈，被譽為高雄五分埔。商圈在鐵路地下化與高市府推動綠園道後，期待促進商圈繁華再起，成為大高雄購物聖地。

(中時 )