全民瘋購物的雙11購物節即將來臨，加上今年最後一檔大型國際旅展《2020大臺南國際旅展》將於11月20日至23日在南紡世貿展覽中心開展，香格里拉台南、台北遠東兩家飯店線上旅展提前開跑，優惠餐券自即日起至11月30日都可在線上購買；優惠住宿券則配合旅展於11月17日至11月23日推出，整個11月都是餐飲旅遊購物節。

香格里拉台南、台北遠東國際大飯店（現場攤位28、29），不僅推出多款優惠住宿券2.2折起、餐券5折起，更打出年菜外帶預購與送禮提貨券，提前搶攻年節送禮市場大餅。看好國旅市場，兩家飯店年終再度釋出多樣住宿優惠，標榜是歲末企業送禮或民眾安排休閒旅遊的絕佳選擇。

解封後國內旅遊餐飲消費大爆發，香格里拉台南、台北遠東國際大飯店於甫落幕的台北國際旅展打出漂亮成績單後，再度聯手《2020大臺南國際旅展》，向南台灣的消費者推出超激優惠，提前於雙11購物節於線上開賣的香格里拉台南遠東優惠餐券，相較於往年平均折數約75折，今年超有誠意釋出最低5折優惠，例如醉月樓午間港式點心券、THE MEZZ牛排龍蝦館的「戰斧牛排龍蝦四人分享餐」；而歲末聚餐首選的遠東Cafe自助餐廳，分別有「早、午或晚餐自助餐券」三款優惠券，折扣約63折至71折，五張券一組，每組3,340元至4,400元；歷年醉月樓熱賣「櫻桃烤鴨．一鴨三吃」雙券組2,934元、平均一張1,467元，約67折。

為回饋南台灣消費者，於11月20至23日《2020大臺南國際旅展》現場購買餐券消費滿6,000元，還可獲贈香格里拉台南遠東300元現金抵用券。

11月17日至23日線上旅展住房優惠，包含香格里拉台南遠東主打平日慢慢玩，首推「一泊二食券」5,500元（原價15,187元，含早餐），還可任選於台南最高景觀中餐廳醉月樓或遠東Cafe自助餐廳午餐或晚餐；超殺折扣2.2折的睡到自然醒「尊榮客房平假日住宿券（不含早餐）」，三天兩夜每張只要4,999元，平均一人一晚只要1,250元；其他還有「套房買一送一券」2.6折與「豪華閣尊榮客房」雙券組28折。香格里拉台北遠東全新推出體驗式度假「豪享玩住房專案」，雙人入住尊榮客房含早餐，線上旅展最低約1.8折，周日至周四只要4,999元、周五及周六5,599元，還可免費參加運動課程以及任選兩堂飯店專為住宿旅客精心設計的體驗活動，例如花藝課、手做甜點、琴酒蠟燭等，讓度假不只是度假，還能邊學邊享樂。另有「豪華客房雙人住宿含全新開幕的遠東Cafe 自助早餐」周五、周六適用，每張5,188元，約2.4折。

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