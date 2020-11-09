燁輝董事會決議 重新聘任吳林茂為新任總經理 18:102020/11/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 燁輝（2023）9日召開董事會決議，通過新的總經理人事案，再次聘任吳林茂為新任總經理，並自9月10日起生效。 吳林茂於9月底年滿65歲屆齡退休，依規定辦理退休手續，並由執行副總陳永賢代理，約一個月後，於9日召開的董事會獲得重新聘任。 (工商 ) #燁輝 #林茂 #聘任 #新任總經理 #日召開董事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爭取台商回流商機 國揚內湖獵地建廠辦 21:402020/11/09 財經 一波三折 公視董監審查會議照常舉行卻開不下去 11:232020/11/09 政治 面臨三大結構性挑戰 美銀美林大降英特爾目標價 04:102020/11/09 全球財經 公視董事有綠營網軍頭 林為洲嗆程序不公賭跳海 15:582020/11/09 政治 藥華藥公司違反重訊申報 遭處違約金10萬元 16:302020/11/09 財經 台科大新校長出爐 台大機械系教授顏家鈺當選 20:582020/11/09 生活 海基會董事長難產 陳明通：許勝雄代理到新董座出來為止 17:322020/11/09 兩岸 農會總幹事改選登記首日 雲縣部分鄉鎮市競爭激烈 15:202020/11/09 寶島 稻江校長被控違法代理逾1年 校方：會盡速重新安排遴選 14:502020/11/09 生活 台教職僧多粥少 專家勸改闖業界 04:102020/11/09 生活新聞 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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