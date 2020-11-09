燁輝（2023）9日召開董事會決議，通過新的總經理人事案，再次聘任吳林茂為新任總經理，並自9月10日起生效。

吳林茂於9月底年滿65歲屆齡退休，依規定辦理退休手續，並由執行副總陳永賢代理，約一個月後，於9日召開的董事會獲得重新聘任。

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