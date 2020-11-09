全球關注的美國總統大選結果出爐，渣打銀行財富管理總處指出，大選前後風波不斷，但能有明確的結果，可望提振金融市場信心，消除不確定性，雖然市場對拜登的政見顯示加稅和更嚴格的法規，可能對能源，金融和科技產業有不利影響，但預期這些負面因素，將被後續更大規模的財政刺激方案所抵消。

渣打銀行財富管理總處認為，選後預期美國擴大財政刺激拉動經濟成長，將有助提振全球投資信心。鑑於民主黨拜登的外交及貿易政策可望重回多邊主義，有助於降低全球政治與經濟的不確定性，美元避險需求可能減弱。配合美國聯準會維持超寬鬆貨幣政策的背景環境下，美元可能會相對其他貨幣重新走貶，「弱美元」的格局預期將會延續，特別是對歐元、澳幣、英鎊和人民幣。

除目前國會正在討論大約2兆美元的振興方案選後將會出爐外，拜登也曾表示要追加2至3兆美元的財政刺激計劃，以支持勞工、中小型企業和受災嚴重的地區。渣打銀行表示，尤其是計劃力推基礎建設、綠能等投資，有可能提振美國的長期成長潛力，這對於週期型和價值型股票均有利。另民主黨更可能提高最低工資，預期將增加消費者可支配所得，進而支持民間消費。

雖然美國大選過程仍有爭議，可能導致一些混亂的情況，但大選不確定因素可望逐漸消除，政策前景趨於明朗，投資焦點重新回到經濟復甦的延續。渣打銀行預期，亞洲美元債和新興市場美元政府債，可能是最大的受惠者。低拜登偏向綠能產業和加稅的計劃，可能導致美國能源廠商的監管更加嚴格，要留意政策對美國高收益債券當中能源企業的影響。

渣打銀行強調，全球新冠肺炎每日新增確診人數續創新高，歐洲主要國家德法英已重啟封城。同時美國的疫情狀況也還在惡化，歐美主要國家再啟封鎖，勢必對經濟復甦產生衝擊，金融市場短線可能還是會處於震盪之中。不過，預期各國央行重申極度寬鬆的貨幣政策，及積極加碼財政措施的支持下，對年底乃至明年的經濟復甦展望並不悲觀。

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