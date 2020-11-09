宏碁（2353）10月合併營收以255.17億元，續站近六年同期新高。但在歷經第三季的強勁出貨高峰後，單月營收較9月有13.5％的衰退，年增幅則達43.2％。

在核心PC事業的各主要產品營收表現上，筆電單月營收年增幅達7成以上，含括電競筆電、電競桌機及電競螢幕的電競產品線營收則有62％年增，至於整體顯示器產品部分月營收則有43.3％的年增長。

累計今年前十個月合併營收2,200.03億元，較去年同期增長15.5％。其中，來自筆電及電競產品的累計營收年增分別達27％及29％以上，顯示器產品營收也有18％以上增幅，表現最亮眼的Chromebook累計營收則有超過七成以上的年成長。

另一方面，宏碁強化多重事業引擎的策略持續發酵，近期IPO的宏碁資訊（6811）10月營收6.45億元、年增20.1%，累計前10月營收亦有13.2%年增表現。

宏碁並預期，第四季在需求仍大於供給下，可見強勁動能，後市不看淡。

(工商 )