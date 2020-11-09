萬海（2615）今年6月底在原租用同業艙位經營的美西線外，適時租船投入增開自營的美西線，搶到市場最高峰運價，讓公司第三季獲利高達17.96億元，賺贏上半年的17.58億元，由於第四季美國線依然大旺，其他航線因缺櫃問題運價全面上揚，加上第四季原屬亞洲區間航線旺季，估計第四季營收獲利都會超越第三季。

萬海第三季營收196.63億元，年增6.88％，稅後淨利17.96億元，EPS0.81元，年增176.04％，季增加7.24％。公司指出，第三季營收增加，主要因為疫情改變生活型態，美國進口需求持續旺盛帶動其他航線貨量與營收同步增加所致。

就成本面來看，今年第二季是疫情影響最嚴重時期，公司因應貨量減少進行併班，因此碼頭作業成本與燃油用量大幅減少，而第三季時市場恢復，停航的船舶陸續恢復航行，因此燃油用量增加，再加上油價也自第二季的谷底翻揚，因此燃油成本大幅增加，以新加坡0.5％低硫船用燃油報價，第三季每噸約339美元，比第二季價格高約兩成。

萬海今年前三季累計營收539.34億元，毛利73.00億元，稅後歸屬母公司獲利35.55億元，EPS1.60元。

第三季季內，市場主要是中、遠洋航線運費大幅上揚，近洋亞洲線運價並沒有同步上漲，第四季為亞洲近洋的傳統旺季，由於市場缺櫃問題依然相當嚴重，近期亞洲線運費也開始上調，另萬海下半年開出六條新航線，法人估萬海第四季營收獲利都會再加高。

(工商 )