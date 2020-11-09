記憶體模組廠廣穎電通（4973）公告109年度第三季財報，單季營收突破11億元來到11.67億元，年增20.2％，相較上季更有26.8％的成長；獲利轉虧為盈達0.36億元，營收與獲利雙成長。營業毛利1.41億元，季增112.5％，毛利率12.1％，每股淨利（EPS）為0.57元。

2020年營運狀況始終受疫情所牽動，從第一季至今，全球各地通路經濟活動持續遲滯，實體零售飽受影響，需求不振；唯宅經濟、在家上班、遠距教學、遊戲電競等需求持續，致銷售仍能有所成長突破。

廣穎受惠電商購物市占持續擴大，及個人電腦與電競設備的更換與升級需求增加，第三季營運表現不俗，營收獲利雙增。今年第三季，電商銷售業績相較去年同期成長逾15％，而SSD更是需求暢旺，無論是與上季，還是去年同期比較，均有雙位數成長的亮眼表現。

不僅如此，廣穎近年來持續投入的工控領域也傳出好消息，除客戶種類不斷擴增之外，業績相較上季同樣有超過三成的增幅，足顯耕耘成果。

時序雖進入過往傳統旺季，然隨著全球疫情再起，各國陸續重新宣布鎖國、封城，對於未來影響程度更加難以預測，廣穎在此景況下將持續堅守既有步調，積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，專注瞭解各國市場的使用者需求，進行產品完整布局並恪守產品高品質策略，以確保競爭力的提升與實力積累，持續迎接未來多元挑戰。

(工商 )