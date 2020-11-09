統一獅奪中職總冠軍，康是美、北高百貨祭超殺優惠。（夢時代提供／柯宗緯高雄傳真）

經過七場精彩刺激的比賽，統一7-ELEVEN獅順利獲得職棒31年總冠軍！為了慶祝獅隊封王，統一集團旗下美麗事業康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代將從13日起連三天舉辦開心共享職棒榮耀活動，推出超級優惠活動與消費者一起開心分享！

康是美推出全店消費不限金額享85折，消費滿2,000再送OPEN POINT 100點，購買統一集團品牌指定商品再享OPEN POINT點數12％回饋；統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代，更推出超低門檻，全館指定櫃位消費滿1000元即送100元電子特別券，活動並首度納入『餐飲』櫃位，同享優惠。歡迎大家一同輕鬆享用美食，開心共享職棒榮耀！

歡慶時間：2020／11／13 （五）-11／15 （日），限時三天

一、 康是美：

(1) 全店指定商品不限金額85折，康是美實體門市與網購共享。

(2) 會員消費滿2,000元，享100點OPEN POINT加碼回饋。(活動期間每位會員限回饋一次)。

(3) 統一集團指定品牌再享12％OPEN POINT點數回饋

統一系列參與商品：

麥香(不含TP300系列)、茶裏王、璞韻、美妍社、統一麵、科學麵、滿漢大餐、阿Q桶麵、PH9.0、來一客、UNI water、巷口乾麵、Richvita利捷維、我的美麗日記、Ksolite、CLIO、雅漾、自白肌、我的健康日記、蔻蘿蘭。

本優惠活動不與任何優惠活動併用，如：銀行滿額折扣、滿仟折佰、不限金額折扣、限時優惠、品類現折、會員品類折扣、icash滿額折扣、任何抵用券／折價券等其它折價券面額及其它優惠活動均不併用；活動商品及其他未盡事宜，請依官網公告為主。

二、統一時代 台北店：

活動期間，於全館指定店櫃(含餐飲)當日累積消費滿1,000元，贈送100元電子抵用券，滿2,000元可兌換100元電子抵用券2張，以此類推。(活動詳情及注意事項請依統一時代百貨台北店官網公告為主。

三、高雄夢時代／統一時代 高雄店：

活動期間，於全館指定店櫃(含餐飲)當日累積消費滿1,000元，贈送100元電子特別券，滿2,000元可兌換100元電子特別券2張，以此類推。(康是美夢時代店與時尚1號店同享優惠。)活動詳情及注意事項請依夢時代及統一時代百貨高雄店官網公告為主。

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