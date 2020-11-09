日月潭國家風景區管理處近期與知名藝術家范承宗合作，在伊達邵碼頭完工全新的地景藝術「青背山雀」，建材以台灣柳杉為主，結合白繩編織，環狀建列出多變的鳥巢意象，在一日晝夜變化下都別具特色，11月開放至今，吸引大批遊客觀賞，直呼美麗又療癒。

由新銳藝術家范承宗所打造的「青背山雀」是日月潭「築巢計畫」第二部曲，第一個作品繡眼畫眉廣獲好評後，范承宗延續創作，採用國產認證的木材為創作基底，落實推廣旅遊的目標，該作品特色會隨著光影透射的變化，帶領遊客從不同視野領略多重樣貌的日月潭風景。

范承宗表示，他的創作靈感來自於棲息在日月潭部落山區的台灣特有種鳥類「青背山雀」，青背山雀會挑選合適的地點築巢，他將鳥類的築巢方式轉化為人類的編織技藝加以詮釋，以木板與繩索交錯結合，型塑出和諧、柔軟的鏤空裝置藝術。

范承宗希望來觀賞、走入青背山雀的民眾，不要預設太多想法，享受在建築物內不同光影的變化，在光線下漸層投射出的原木氣息，為來日月潭觀光環湖的遊客，築起一座小歇片刻的巢。

「青背山雀」將展示至2021年11月，預計前往日月潭旅遊散心的民眾，不妨停留片刻，感受這項大師之作。

(中時 )