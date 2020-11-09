施易男與羅美玲主演夢蓮花文藝基金會舞台劇《大寶神珠》，羅美玲要在120分鐘演出內挑戰公主、天女以及乞丐等三個角色，讓她直呼壓力很大。她劇中出宮尋找命中註定的男人，陪伴施易男從盲眼淪為乞丐，因覺得這個人怎麼那麼特別，不斷欺負與捉弄他，但戲外，反倒是她被施易男捉弄，還被笑是「寶珠阿姨」，讓她好氣又好笑地反擊：「我也只不過生了兩個小孩，你不要瞧不起人！」。

至於現實生活與老公命江振愷（Terry）命中註定的相遇，羅美玲透露，他們曾一起赴海外宣慰僑胞，「我老公從棒棒堂出道，但我那時已不是追星年紀，都是我的小妹在追，時常跟我說誰誰誰很帥，我們倆完全不在同一個圈子，沒有任何交集。」

施易男在《大寶神珠》中市羅美玲命中註定的男人。（夢蓮花文藝基金會提供）

羅美玲回憶起老公初次與她搭訕，「那時在飛往紐約的長途飛機上，當我拿著牙膏牙刷準備要刷牙時，我老公卻拿著酒，問我要不要喝一杯！」她當下認為怎麼會有那麼輕浮的男孩，所以用眼神掃射對方後，冷回「我想要休息」，心裡還納悶：「我看起來很會喝嗎？」

羅美玲原先以為老公就是個屁孩，沒想到一起工作後才發現他會跳舞，也會主持，如此多才多藝，「以前我很鐵齒沒想跟圈內人在一起，沒想到卻遇到真愛」。她說，兩人結婚後，「我媽覺得多一個兒子，婆婆覺得多了一個女兒，並且非常照顧我，只要我有工作，就會幫忙照顧孫子」。夢蓮花文藝基金會舞台劇《大寶神珠》28日起在桃園展演中心展演廳首演，明年一月則在台南、高雄演出，售票請洽兩廳院售票系統。

(中時 )