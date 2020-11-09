算命的方法包羅萬象，其中有一種是用樹葉來算命，只要摘一片葉子，讓命理師觸碰手上的氣場，並報上出生年分，就能算出一生的吉凶禍福。而樹葉算命命理師張天耀也預言2020年尾巴將有大劫數。

一片樹葉算運勢？！命理師警示：年尾台灣有大災

2020年風波不斷，全世界皆不太平，張天耀提出警告：「2020年冬天的尾巴還有一個大劫數，如俗話說的，皮要繃緊一點，就算兩岸沒有打起來，經濟也會受到影響。美國雖然是大國也無法高枕無憂，大陸也不見的能相安無事，而台灣有時會夜郎自大，所以切記不能自吹自擂，要小心翼翼。」

無論哪種樹葉都能用來算命。(攝影/陳宏睿)

命理師觸碰手上的氣場。(攝影/陳宏睿)

神祕的樹葉算命其實來自西藏密宗，現年74歲的藏傳命理師張天耀是全台唯一使用樹葉幫人算命的，許多政商名流都慕名而來，傳聞包括許效舜、孫芸芸、許純美都是他的信徒。

樹葉算命是藏傳密宗獨有的方式。(攝影/陳宏睿)

張天耀表示，樹葉是靈力的媒介，會將摘葉者的運勢傳遞到感應者身上，無論哪種樹葉都能用來占卜，而唯一的限制是必須由本人親自摘下那片葉子。他指出，透過樹葉的傳遞能感應到摘葉者關於命運的事，並非看到畫面，而是一種直覺感應，感應到的狀況每個人都有所不同，時而清楚時而模糊，但八九不離十，皆能看出人一生的運勢。

2020年世界各地多災多難命理師提醒不能掉以輕心。(攝影/陳宏睿)

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(攝影、剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)