長科*（6548）9日董事會通過承認2020年第三季合併財務報表，單季歸屬於母公司業主淨利為2.76億元，比上季增加38％；以每股面額1元的股數計算，每股稅後淨利為0.78元；如以每股面額10元的股數換算，則每股稅後淨利為7.8元。此外，會中亦討論通過2020年上半年盈餘分配案，預計每股合計配發現金股利0.4元。

長科*2020年第三季單季合併營收為24.01億元，較上季減少1％，與去年同期減少3％；單季營業淨利為2.50億元，比上季增加10％，也較去年同期成長6％；稅前淨利為2.70億元，季增16％、年減2％；單季歸屬於母公司業主淨利為2.76億元，季增率為38％，年成長率達50％；以每股面額1元的股數計算，每股稅後淨利為0.78元；如以每股面額10元的股數換算，則每股稅後淨利為7.8元。

隨著第三季宅經濟和5G相關需求增加，且汽車產業回溫下，帶動導線架需求攀升，以及QFN營收持續成長，惟代理日廠OM產品收入減少影響，致使單季營收略減。受惠於導線架需求增溫，產能增加及產品組合優化下，毛利率得以明顯提升2個百分點，也帶動營業利益和稅後淨利。

長科*2020年前三季累計營收為69.93億元，較2019年同期上升2％，主要是受惠於台灣和中國大陸等封裝客戶轉單與QFN產品營收成長所致；累計前三季毛利率為18％，比去年同期上升1個百分點；累計前三季歸屬於母公司稅後淨利為6.03億元，年減率為34％；以每股面額1元的新股數計算，稅後EPS為1.71元；如以每股面額10元的舊股數計算，稅後EPS則相當為17.1元，已逼近2019年全年獲利水準。

此外，長科*董事會討論通過2020年上半年盈餘分配案，以每股面額1元股數計算，每股合計配發現金股利0.4元；如以還原每股面額10元的舊股數計算，則每股現金股息相當於4元。會中亦訂定此次除息基準日為2020年12月23日，現金股利發放日訂為2021年1月13日。

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