《埔里枇杷城湧泉》新書發表會上，慈恩活動中心擠滿了近百人，足見居民對於湧泉的關心和對潘樵老師的敬重（黃立杰攝）

現今南投縣埔里鎮枇杷里的田家池塘，擁有保存最完整最大的湧泉區（黃立杰攝）

921大地震後埔里地區停水，地下湧泉成為重要的民生用水來源，當時沈姓家族開放自家湧泉水塔供民眾取用，因而有「愛心泉」美名；至今仍持續供民眾取水，並參訪感受其特殊的水資源（黃立杰攝）

文史工作者潘樵定居於南投縣埔里鎮多年，3年前發現埔里枇杷里周邊有豐富的湧泉資源，激起紀錄和保護的念頭。歷時3年新書完成，於9日上午在慈恩社區活動中心，舉辦《埔里枇杷城湧泉》新書發表會，希望透過文字，讓在地人和觀光客，認識難能可貴的湧泉。

《埔里枇杷城湧泉》新書發表會上，慈恩活動中心擠滿了近百人，足見居民對於湧泉的關心和對潘樵老師的敬重，包括埔里鎮長廖志城、慈恩社區發展協會理事長陳炫魁皆出席，共同交流如何發展「湧泉觀光」。

潘樵表示，2017年發現枇杷里的湧泉資源豐富，但因部分是私人土地，恐隨著時代的開發而漸漸遭掩埋消失，於是透過田野調查，探訪記錄在地湧泉。包括保存最完整最大的田家池塘、沈姓家族的愛心泉的故事，都逐一紀錄，發掘人文與觀光特色，並將資料彙整成書。

埔里鎮長廖志城說，潘樵老師是一個創作能量豐沛的作家，很高興他鍥而不捨的投入參訪，出版《埔里枇杷城湧泉》，提醒我們自然資源的可貴，為埔里留下重要的鄉土文史紀錄。

慈恩社區發展協會理事長陳炫魁表示，社區內湧泉遍佈，惟建設開展，部分湧泉已消失，近年透過潘樵老師的引導，在地人建立自然保育的觀念，現在地主們都很樂意配合在地觀光，帶民眾走訪湧泉。

(中時 )