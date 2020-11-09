迎接109年國際身心障礙者日，中華民國聲暉聯合會舉行「2020 Hands Up聲暉盃全國手語歌比賽」，結合國際身心障礙者日「平等融合、力量無限」主題，吸引近500位民眾參加，接觸手語與聽障、聾人文化，認識手語、聽力健康，促進友善平權。

主辦單位中華民國聲暉聯合會理事長莫素娟表示，投入聽障專業服務多年，她見證科技輔具及特殊教育的發展與進步，重視聽障者與聾人多元溝通的需求，不論手語、口語或文字，都是溝通無礙的重要管道」。

莫素娟指出，今年特地選在國際身障日前夕辦理比賽，現場除了個人組、團體組手語歌比賽外，也安排手語教學、聽力健康與友善平權的宣導攤位，由聽障志工與闖關民眾互動，現場氣氛熱烈。

台上參賽者賣力演出，將舞蹈、劇情納入手語演繹中，發揮創意、展現手語之美台下民眾加油聲不斷，另闖關活動也獲得民眾熱情參與，優勝隊伍順利脫穎而出，身心障礙者為友善平權盡心力，相約下次聲暉盃手語歌比賽再見。

(中時 )