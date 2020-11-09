年年秒殺鹿港小吃宴，今年升級「鹿溪宴」加入辦桌師傅的手路菜，金錢蝦餅、白灼蝦、饅魚等，豪華澎湃。（吳敏菁攝）

年年秒殺鹿港小吃宴，今年升級「鹿溪宴」加入辦桌師傅的手路菜，金錢蝦餅、白灼蝦、饅魚等，豪華澎湃。（吳敏菁攝）

伴手禮還有陶瓷紀念碗盤組。（吳敏菁攝）

年年秒殺鹿港小吃宴，今年升級「鹿溪宴」加入辦桌師傅手路菜，28、29日兩天共450桌，9日先端出菜色了，金錢蝦餅、白灼蝦、饅魚等，豪華澎湃，百年老店蔡澤記燕餃首次加入，10道主菜、5樣前菜、4道甜點，伴手禮還有陶瓷紀念碗盤組，17日上午8點30分開跑報名。

鹿港小吃宴和鹿溪宴有什麼不同？鹿港鎮長許志宏表示，過去的小吃宴是匯集鹿港知名小吃於一桌，推出升級版，加上辦桌師傅的手路菜，呈現古早味在廟埕看戲吃辦桌的情境，讓觀眾更融入鹿港的在地風情。

許志宏說，「辦桌」是鹿溪宴重要元素，滔滔說出了澎湃的內容，讓人食指大動，前菜有茶飲佐烏魚子、野生蝦猴酥、紹興香腸及蒲燒鰻，豪華揭序幕。主菜則是美味小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、白灼蝦、炸春餅等。

許志宏更說了櫻花蝦芋丸注入年輕發想的創意，芋頭哥哥遇上海味櫻花蝦，戀成讓人永難忘懷的海味，金錢蝦餅則是台灣光復時期著名的一道酒家菜，因潤圓飽滿的形狀如銅錢而命名，外皮黃金酥脆，內餡鮮香多汁，咬下去絕對令人齒頰留香。

白灼蝦、炸春餅都是第一次登場的菜色，白蝦必須夠新鮮才能夠白灼，以襯托蝦之鮮嫩。炸春餅更是考驗辦桌師傅的功力。

甜點方面有五行湯圓、朵雲XO、厚片牛舌餅、麻糬等，其中朵雲XO是鹹蛋糕，以高纖無糖黃金豆豆漿、鮮力蛋白、海藻糖為主要原料，初嚐入口猶如絲綢滑過舌尖，持續綻放優雅芬芳唯美質地，朵雲的命名，美得讓人浮想連篇，嘗過後絕對難忘懷，更邀請成立15年的無限人形劇團演出，「看戲吃辦桌」每桌報名費用4000元、每場次225桌，分網路、傳真和現場報名。

(中時 )