在提及城市印象時，當地美食絕對是記憶中的第一順位，就如同想到金門，就會想到「貢糖」一般。其中百年老店「陳金福號」的老闆陳金福，正巧為金門貢糖創始人──陳世命先生的四子，傳承百年的技藝不僅讓許多人慕名前來，真材實料的好滋味更讓網友大讚：「沒吃過『陳金福號』，等於沒來過金門！」

「你知道貢糖『貢』其實是狀聲詞嗎？」原來在民國23年，陳金福的父親由於糕餅技術了得，又被當地人稱為名師，當他用擀槌敲打花生糖發出「摃摃摃」的聲音，人們就會說「名師在摃糖了！」，而這一「摃」不但摃出了傳承百年「貢糖」文化，更成為金門的代表美食。

其中最具代表性的，便是人見人愛的竹葉貢糖。以花生壓磨製作，保留了花生的原始風味和酥糖口感，加上細緻綿密、入口即化、香酥不甜膩的特色，不論配茶、配咖啡都相當適合，是吃素朋友的最佳選擇，更是記憶中無法取代的美好滋味。

而除了經典「竹葉貢糖」外，另一款經典「豬腳貢糖」正巧也是陳金福爸爸獨創的美食。早年經濟環境並不富裕，為了讓大家都有豬腳可以拜拜，便將貢糖做成豬腳的形狀而得名。而近年因應飲食風潮改變，豬腳貢糖更改以黑糖為基礎，希望能讓大家能吃得美味又健康！

最傳統具代表性的竹葉貢糖，和富有特色的豬腳貢糖，是大家到金門必帶的人氣首選。（陳金福號提供）

貢糖之外，更因為金門獨特的歷史文化，而發展出具有戰地特色的子彈餅。包裝上融入了迷彩、軍徽、時代偉人做為設計，搭配奶香、巧克力、還有高粱的口味，非常有當地特色。

子彈餅搭配富有戰地特色的包裝，相當吸睛。（陳金福號提供）

富有嚼勁的高粱牛肉乾，也是其中的知名商品，吃下去不柴、更有新鮮牛肉的好滋味，除了相當「涮嘴」外，也分為一般牛肉乾、以及小包牛肉角兩種選擇，滿足饕客們的不同需求。

常說一個城市的地景，往往建立於有溫度的美食之上。陳金福號除了擁有百年貢糖功夫外，更融入自身的故事，來創造出專屬金門的味蕾記憶，下次有機會到金門可別錯過這些特色美食，才算不枉費此行喔。

<陳金福號 / 店家資訊>

地址：金門縣金城鎮伯玉路一段90號（附設停車場）

電話：082-321414

營業時間：9:00-18:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2ZYr6Nd

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