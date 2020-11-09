台南市長黃偉哲（中）今天體驗手沖咖啡。（柯宗緯攝）

慶賀台南東區新建案「清景麟巴克禮」開案，清景麟建築團隊與台南市政府聯手於今（9）日舉辦「愛 讓我們更靠近」公益捐贈記者會，霸氣宣布捐出300萬元做公益。台南市長黃偉哲感謝清景麟跨市傳愛。

清景麟建築團隊由高雄起家，事業版圖拓展至台南並深耕在地。清景麟董事長林聰麟指出，「清景麟巴克禮」坐擁南台南新都心的明星級生活圈，延續繁華的文化中心商圈，串聯巴克禮公園綠帶加上近年東區釋出土地稀少，加上一流的產品規劃，得到在地台南人的廣泛支持。

深感台南人支持相挺，便發起「築愛台南」實際行動，要將「取之社會，用之社會」的理念，以實際行動回饋在地團體，現場活動由美聲阿卡貝拉展開序幕，捐助300萬元給蘆葦啟智中心、台南市童心園社會福利關懷協會，以及台南市酵母社會關懷協進會，落實企業善念循環。

並同時推動「捐發票 免費喝咖啡」，即日起至11月30日，憑5張發票即可至麟咖啡巴克禮店品嚐咖啡，以及由天主教蘆葦啟智中心親手製作的手工餅乾，並將發票再轉捐贈，讓愛不斷延續蔓延。

黃偉哲除特別感謝清景麟建築團隊的大力贊助，更表示本次捐款給予臺南市政府以及臺南市社福團體最大的認同與鼓勵。在資源有限的情況下，更需來自各界的支持，成為推展社會福利的動力，因此希望未來可以透過更多的 公私通力合作，一起攜手努力，造福更多弱勢民眾，打造更溫暖美好的大臺南。

(中時 )