「總統套房」臥室。（台北新板希爾頓酒店提供）

「豪華套房」。（台北新板希爾頓酒店提供）

「探索客房」一大床。（趣淘漫旅-台北提供）

「探索客房」2中床，適合2至4人入住。（趣淘漫旅-台東提供）

「雙 11」購物節將於本周三登場，預計民眾於當日0點線上搶購優惠，還有，新北耶誕城將於這周五開城，將帶動附近飯店的人潮、錢潮，而星級飯店看準商機紛紛搶先推優惠，如台北花園大酒店「饗聚廚房To-Gather Kitchen」今（9日）起至22日推雙11快閃優惠，用餐即可抽1.1折優惠；台北新板希爾頓酒店攜手Yahoo奇摩拍賣，即起至11日下單滿111元即可抽豪華套房住宿券；趣淘漫旅-台北推出「雙11快閃」住房專案，每人1111元起，周日、周五不加價，可輕鬆逛新北耶誕城，此外，趣淘漫旅-台東的「趣淘樂透日」於11、12月指定日入住，可享優惠每房1999元起。

以無國界料理為主題的台北花園大酒店「饗聚廚房」今（9日）起至11月22日，限時2週推出「Lucky draw 雙11快閃限定優惠」活動，消費者於活動期間前來用餐，4人同行可享1次抽獎機會，抽中11號球、即享1位1.1折，只要1位147元，消費者可享用匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南等多國特色自助百匯，揪親朋好友一起拿好康，享用雙11快閃優惠。

首次攜手Yahoo奇摩拍賣的台北新板希爾頓酒店一起迎戰雙11，消費者即起至11日在Yahoo奇摩拍賣下單滿111元，即可天天抽台北新板希爾頓酒店價值1萬6000元豪華套房住宿券，於雙11周三中午12點舉辦直播「總統套房1元競標」活動，結標金額將全數捐贈家扶基金會。業者表示，為讓公益能更上一層樓，即日起至明年2月28日推出「一家童樂」住房專案，每房3400元起，住房就附贈童趣包乙組，內容物有彩虹小馬或變形金剛（2擇1）行李牌、兒童牙刷、毛巾及隨身背包，現更加碼附贈希爾頓特製版地產大亨遊戲乙組，並將提撥200元做為新北市家扶中心的孩童才藝學習基金。

至於趣淘漫旅-台北則推出「雙11快閃」住房專案，優惠自即日起販售3天至11日止，每房2222元贈1客飯店早餐，加購第2客優惠399元，需至飯店官網訂房並輸入優惠代碼「1111」，於12月29日前的周日至周五皆可適用，而新北耶誕城將於13日開城，暢遊迪士尼經典童話景點，並藉此搶優惠入住；計劃玩東台灣的旅客，趣淘漫旅-台東的「趣淘樂透日」住房優惠，於11、12月指定日入住，可享有每房超殺價1999元起，每房至多4人入住（不含早餐），等同每人最低499元。

(中時 )