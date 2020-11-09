遊戲廠商傳奇網路（4994）公告第三季營運表現以及10月營收，第三季營業利益為3.92億元，稅後淨利合計2.86億元，每股盈餘為2.58元。展望第四季，傳奇網路表示，11月10日在台港澳推出首款自行研發女性向遊戲《如果重來》，將挹注第四季營運。

傳奇網路第三季營收8.94億元，為今年單季最高。10月單月營收2.95億元，年增2.8％，月增21％。10月單月營業利益為7,018萬元、稅前利益7,030萬元，稅前每股盈餘為0.63元。累計今年前10個月，傳奇營收達27.8億元，年減11.8％，稅前每股盈餘為4.25元。

傳奇表示，以10月來看，營收較前月增加兩成，主要是因為《風之國度-台版及日版》及2020年7月新上市的《幻想神域2日版》皆微幅成長所致。

而第三季遊戲收入主要來自於傳奇自有遊戲IP《拉普拉斯的神子》授權中國簡悅開發製作並發行之手機遊戲《風之國度》，已於全球各區推出。其中，台港澳日為傳奇網路自行營運，其餘地區均為授權，至今穩定營運中。以及自製研發手機遊戲新作《幻想神域2》也在今年度4月份推出國際版、7月份推出日本版，均為自行營運，營收穩定。

傳奇表示，營業費用的部份，由於日本於第三季解散，因此產生較高的人事相關支出，故員工福利費用較前季增加約0.3億元；而所得稅費用減少主要是因日本解散產生較多支出，故單季獲利下降，進而使得所得稅費用隨之減少，因此第三季傳奇稅後淨利為1.39億元，較前季增加0.94億元，每股盈餘也較前季增加0.85元。

展望未來，傳奇網路預計於11月10日在台港澳推出首款自行研發女性向遊戲《如果重來》，傳奇表示，尚有多款遊戲同步研發中，未來將陸續釋出進一步消息。

(工商 )