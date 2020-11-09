中光電（5371）公佈10月份自結合併營收約38.28億元，較9月減少12％，與去年同期相較則減少16％。累計前10個月自結合併營收為347.72億元，年減13％。

影像產品10月份出貨量約6.2萬台，受到9月份季底效應基期較高及10月份工作天數減少影響，月減31％。合併營收則約9.38億元，由於雷射機種出貨占比提升，帶動平均銷售單價月增15％，故合併營收較9月份減少20％。展望11月份，預期受到海外疫情升溫造成部分生產缺料影響，影像產品整體出貨量將較10月份下滑1成左右。

由於市場驅動IC等零組件缺貨影響客戶產出，加上十一長假影響，節能產品10月份合併營收約19.3億元，較9月份減少17％，並較去年同期減少10％。10月份大尺寸TV及PID營收相對9月份出貨高峰月減44％，約為5.22億元；Monitor產品營收則約3.18億元，成長28％；NB機種營收約8.87億元，月減2.5％；Tablet機種營收則約0.69億元，月減32％。10月份節能產品整體出貨量約419萬台，較9月份下滑4％。由於面板零組件供貨吃緊狀況未能緩解，中光電保守預估節能產品11月份合併出貨量將較10月份略為下滑。

(工商 )