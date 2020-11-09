情歌天后梁靜茹去年底結束與前夫趙元同的9年婚姻，日前被周刊直擊和「畢加索國際企業」總裁林達在港邊激吻，爆出新戀情受到大批祝福，而其實在這之前，梁靜茹就透露自己曾去龍山寺拜拜求紅線，果然新桃花立刻就降臨，而中華民國星相學會副理事長小孟老師就分享「求桃花」的小撇步和最佳吉時。

據《TVBS》報導，小孟老師表示拜拜求姻緣的時間很重要，像是西洋情人節國曆2月14日、七夕情人節農曆7月7日，還有月下老人誕辰農曆8月15日，都是求姻緣最好的日子，而目前最近的好日子則是明年1月1日早上9：09。小孟老師說，拜拜只要挑適合自己的日子，在象徵「長長久久」的早上9：09，或是在代表「雙雙對對」的下午2：02祈求都可以。

拜月老的貢品也是一門學問，除了避免姻緣散掉的「傘」別帶，還要注意別帶「涼水」，因為「冰水進廟」小心感情會冷掉；另外，棗子代表早日找到好對象，桂圓、湯圓或鮮花則有一切圓滿、開花結果的意思。

小孟老師提醒，許多沒有對象的人去求紅線時，要清楚告知月老自己喜歡的類型與條件，連擲3次聖杯成功帶回紅線後，還要小心不要放錯地方，很多人覺得要放錢包，但這可能會產生「金錢桃花」，而放床邊有可能只會吸引「床伴」，最好是將紅線綁在手上，但記得要綁在非「擦屁屁」的手上。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)