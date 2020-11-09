現在的菜單，愈來愈講究「文青風」，舉凡婚宴桌菜、餐廳小吃，甚至手搖飲料，都要取一個文謅謅的名字，似乎在傳統的色香味之外，還多了名。有網友分享一份喜宴菜單，上面寫的菜名宛如「九陰真經」的武功招式，每個字都會念，但湊在一起就看不懂了，「誰知道到底吃什麼？」

這份菜單含水果、甜點在內，共12道菜色，每一道都用吉祥話命名，「龍宮珍寶賀聯姻、鴛鴦喜築愛蜜巢、瑤柱貢佛蔭家康、鳳凰玉立踞高城、绽上枝頭比翼飛、龍騰四海靓海皇、繽紛花漾喜連理、樂利安康滿堂紅、參天精靈獻金珠、輕江魚躍登龍門、鮮香蜜果話圓滿、兩相永浴伴手禮」。

誰知道這12道菜，分別代表什麼嗎？（翻攝批踢踢）

貼文一出，許多網友覺得閱讀起來實在太麻煩了，「菜單有寫跟沒寫一樣」、「標準的創意搞過頭」、「會寫成這樣的菜，通常吃起來很雷」、「不能直接了當一點嗎」。

網友紛紛憑吃喜酒的經驗，或單從字面上解釋菜色，如第一道通常是拼盤、第二道的「鴛鴦」應該是炸湯圓；第三道是佛跳牆；第四道的「鳳凰」應該是雞；第六道海皇是海鮮類，如果第十道菜是魚，那這裡的海皇不是蝦就是蟹。

(中時新聞網)