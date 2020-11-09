天外飛來豔福不一定是好事，大陸一名50多歲男子，先前與一名38歲孫姓女房仲相約看房，兩人看完房後，女房仲邀約男子一起吃飯，席間也喝了不少酒，吃完飯後兩人因為喝太多醉倒，待男子醒來後，發現自己與女房仲下半身都光溜溜，隨即被控性侵，還被迫簽下百萬購屋合約。

一名楊姓女子向媒體爆料，表示遭仙人跳的是她表親，男子是普通上班族，已經結婚有家室，今年5月16日與孫女約看房，看完後孫女約男子一起吃午餐，席間兩人喝了快2公斤的白酒，飯後兩人都醉醺醺，孫女便打電話請同事李女來接她回家。

李女說當天將男子、還有孫女帶回孫女住處後，就到藥局打算買醒酒藥，想不到返回住處後，就發現兩人躺在床上，且下半身赤裸，李女隨即叫醒男子，質問剛剛發生什麼事，同時也想知道男子要怎麼處理。

男子很快被孫女提告性侵，還有涉嫌猥褻遭檢方提起公訴，案子仍在審理中，但男子反控訴，當自己進到孫女住處時，就被人打暈，褲子也是被對方脫下，事後甚至逼迫他簽百萬購屋合約，男子情急隨手拿女用內褲穿上，欲下樓求救，卻被仲介老闆烙人毆打。目前雙方各執一詞，真相有待法院調查。

(中時新聞網)