出道八年的林子閎首度挑戰耽美BL劇種題材《永遠的第一名》及《第二名的逆襲》，與第一次挑大樑也是首次演出男男相戀的楊宇騰有多場令人臉紅心跳的親密對手戲，連日本都開始期待這對雙帥CP的高顏值組合。林子閎回想起初認識時，兩人都屬於話不多類型，為了拉近彼此距離，他花了滿大心思主動出擊，「每一次表演課結束之後，我們會一起討論上課的內容以及對劇本新的想法，才發現原來我們的真實個性及生活觀念都十分相近」。

林子閎印象最深刻在其中一堂表演課上，「老師讓我們閉上眼睛進入角色，做完練習之後，一睜開眼，沒想到竟看到宇騰哭得唏哩花啦的樣子，當下我真的傻眼了，從此我對他有了很大的改觀，在他慢熱話少的外表下，他的內心是富含很多情感的，也因為這一次，讓我對於我們這對CP的角色，增加了很多的信心」。

除了劇組安排的表演課，林子閎也常在拍戲空檔與楊宇騰天南地北的「尬聊」，漸漸的在片場能把個性慢熱的楊宇騰瞬間逗得哈哈大笑的，就屬林子閎一人。林子閎笑稱：「因為我們的共同目標就是把戲演好，自然而然就有共通話題。」楊宇騰相當感激前輩林子閎的提攜，他表示：「我跟子閎的個性非常像，他願意跟我分享趣事、講笑話，讓我很放鬆，可以很安心跟他溝通，如果不是子閎，我可能不能演好這個角色。」

WBL系列影集」張睿家（右）、石知田特別演出，挑戰禁忌男男師生戀。（結果娛樂提供）

談及如何形塑揣摩這對相愛的角色，林子閎表示：「會從一些小動作著手，在生活中嘗試去做角色會做的事。」他坦言很佩服自己的角色「高仕德」對於追求所愛的毅力與執著，楊宇騰也有感：「很喜歡『周書逸』這個角色，他教會了我要勇敢。」兩人也期許這次的演出，能帶給觀眾不僅僅是美輪美奐的畫面，還有真真實實的情感，讓一般觀眾都能有共鳴，不管是哪一種形式、性別的愛，都是值得被祝福的。

《永遠的第一名》及《第二名的逆襲》是由結果娛樂出品、金鐘行銷推手蔡妃喬監製、金鐘導演姜瑞智所執導的WBL系列影集，除了找來「偶像男神」林子閎搭擋「混血花美男」楊宇騰主演，網羅李齊、羅德弘、范姜彥豐、辛樂兒新生代演員參與，實力派男星張睿家、石知田也特別演出，挑戰禁忌「師生戀」，日前拍攝已殺青。八位演員的精彩演出將橫跨兩部作品，從校園青春期對情感的初次萌芽、到認清真正的喜歡並勇敢追求，再到因為誤解而錯過彼此五年的遺憾，最後在成熟的歷練後，學會對感情的誠實和忠誠。WBL系列影集《永遠的第一名》及《第二名的逆襲》兩部作品，每部各6集，共12集，每集30分鐘，將於2021年一月在WeTV全球同步上線，日本VideoMarket、RakutenTV也將同步播岀。

這是張睿家繼2006年出道電影《盛夏光年》後，再度接演喜歡上同性的角色，他表示，當年21歲時的演出，角色是比較壓抑自己的，而這次的校醫一角，無論在年齡、心智、說話、行為都算是比較成熟的，卻因為有著「情感障礙」的疾患而選擇逃避自己的感情，這也讓性格開朗愛說笑的張睿家，只能在片場擺起一副「撲克臉」。

首次接演耽美題材的石知田，不僅要挑戰男男師生戀，他的角色更是一名患有雛鳥情結、偏執症、亞斯伯格症、輕度抑鬱、及自殘傾向的問題學生，石知田認為，此角色在心理層面是比較異常的狀態，為了精準揣摩，他為角色的說話方式與姿態下足功夫，希望透過這一對CP組合，讓觀眾看見更多種愛情的狀態。

「WBL系列影集」也網羅了新生代演員李齊、羅德弘、范姜彥豐、辛樂兒共同演出，開拍前劇組特地安排演員們一起玩桌遊、密室逃脫，來培養默契。李齊透露，其中有個小遊戲是兩人一組比賽吃巧克力棒，吃剩最短的那組贏，「我跟德弘一組，子閎跟宇騰一組，我們就算親到也要贏，直接變超熟。」

辛樂兒作為劇中唯一的女性角色「學姐」，問到辛樂兒和一群男孩子怎麼培養默契？她大方笑回：「講垃圾話！」她也表示，梳化間的話題都比較陽剛，聊健身、運動、打球，跟過去很不一樣，「但畢竟我年紀也真的大他們一點，熟了之後發現他們每個人的真性情都很可愛。」

(中時 )