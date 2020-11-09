52歲的林小姐被公司外派至美國，因工作壓力長期經期不順，時常出現下腹痛的症狀，起初僅以為是巧克力囊腫，直到3年前才確診為卵巢癌IC期，經過一連串治療後仍復發且多處轉移，醫師建議她把握時間回台灣和親友道別，雖是好意的提醒，但也間接宣判了死刑。搭機回台途中林小姐泣不成聲，在不斷復發的疾病面前，身為職場女強人的她顯得非常無力與渺小。

中華民國婦癌醫學會賴鴻政理事長表示：「疾病頻繁復發確實是過往卵巢癌治療的瓶頸，也使得患者罹病後通常心力交瘁。所幸隨著醫療科技的進步，具精準治療概念的藥物已被證實能有效抑制卵巢癌復發，為傳統卵巢癌治療困境提供新的解答。」財團法人台灣癌症基金會賴基銘醫師提到：「今年健保將許多新型藥物納入給付範疇，今年已通過卵巢癌精準治療藥物的給付，打破過往治療費用高昂的壁壘，讓醫病討論時得以有更多的治療方式選擇。」近5成患者確診時已為晚期，頻繁復發為卵巢癌治療的主要困境

根據癌症登記報告，民國106年卵巢癌確診人數為1,396人，發生率是女性癌症的第七名，同時也超越子宮頸癌成為國人十大癌症死因之一。賴基銘醫師表示：「子宮頸癌因抹片篩檢大力的推動下，罹癌人數逐年下降，反之卵巢癌罹患人數卻年年上升。根據106年癌登資料：卵巢癌近5成患者確診時已為晚期，相較於乳癌和子宮頸癌（均不到2成）高出2至3倍＊3。之所以卵巢癌被稱作女性的沉默殺手，是由於疾病初期多以腹脹、腹瀉、便祕等類似腸胃道症狀為主，加上缺乏有效的篩檢工具，使得患者難以於早期發現。」剛滿40歲的王小姐，先前曾因為卵巢的良性腫瘤而開刀，術後持續定期追蹤，但因工作繁忙加上先天腸胃不好，對於腹脹與便祕等症狀不以為意，直到某次因為嚴重便祕而就診，才發現癌細胞已擴散至大腸，為卵巢癌晚期。

對於卵巢癌晚期的患者，單以手術難以有效控制，通常需要搭配化學治療，然而即使療程結束還是會面臨復發威脅。國際臨床研究顯示，患者在疾病穩定控制後，約7成患者仍會在3年內遭遇疾病復發的情況，且每一次的復發期間會較前一次短。賴鴻政提到：「當卵巢癌患者於化療後一年半出現第一次復發，第二次復發有可能在一年後就出現，因此卵巢癌患者在化療後，第一個問題通常是『疾病何時會再復發』，不難看出患者對於疾病復發的擔憂，而精準治療的出現讓過往頻繁復發的困境出現一道曙光。」

延緩復發為治療趨勢！5成接受精準治療的患者有效延緩復發近5年

科技的日新月異讓癌症治療逐漸走向個人化，而精準治療即是透過基因檢測辨別患者本身的基因是否突變，藉此給予合適的藥物治療。這樣的治療方式在許多癌症治療上被廣泛使用，也可幫助患者克服卵巢癌頻繁復發的問題。賴鴻政表示：「對於BRCA基因突變的卵巢癌患者，目前有相對應的精準治療藥物，可有效延緩疾病復發。根據國際臨床研究結果，具有BRCA基因突變並接受過含鉑類化學治療有反應的患者服用精準藥物後，有半數復發時間在56個月之後，相較於服用安慰劑的患者有半數會在14個月內復發，延緩疾病復發時間超過4倍。」

賴鴻政進一步指出：「全台約有15~20％的卵巢癌患者具有BRCA基因突變，建議患者一旦確診後即可進行基因檢測，若發現BRCA基因突變，目前有精準治療的選擇可於初次診斷後接力使用。」

精準治療藥物獲得一線健保給付，大幅降低患者經濟負擔

前述案例的林小姐在家人陪同下，積極接受各式治療方式，當中也包含基因檢測與精準治療藥物，終於在今年五月成功克服病情，且目前都不需要再服用任何藥物，僅需要定期回診追蹤。然而並不是所有患者皆能在經濟與治療上達到平衡，過往許多患者在醫師的建議下接受基因檢測，也發現體內的BRCA基因已產生突變，正當慶幸多了一種治療選擇時，聽到治療費用後卻開始躊躇不前，在經濟與治療上產生兩難。

賴基銘醫師分享：「面對治療費用卻步，是過往具有BRCA基因突變的卵巢癌患者，在面臨治療時的瓶頸，但今年健保給付大突破，正式將精準治療藥物納入給付範疇，提供用藥新選擇，以大幅降低患者的經濟負擔，消弭患者復發後面臨無藥可醫的窘境，使患者可以接受最適合自己的治療方式，實為醫病間的一大福音。」

早期發現、及早治療，是面對卵巢癌的不二法門

近年來隨著人數逐年增加，卵巢癌的疾病意識越來越受到各界重視。賴鴻政呼籲：「面對卵巢癌，若能於初期接受手術治療，五年的存活率高達9成。卵巢癌的好發族群為40~59歲的中年婦女，因此建議於每年健檢時可以多做骨盆超音波檢查，若一、二等親屬具有卵巢癌的病史，更應該定期檢查關心卵巢健康，早期發現、及早治療，方能獲得最好的治療成效。」

(中時 )