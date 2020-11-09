受全世界睹目的美國總統大選總算大勢底定，最後由民主黨拜登(Joe Biden)當選第46任美國總統；這也讓許多好萊塢明星、歌手為之瘋狂，在拜登確定當選的那一天，向來公開挺拜登的歌手Lady Gaga更是馬上開直與粉絲分享這個令她開心的時刻。

不只Lady Gaga，包括先前陷裸照風波的珍妮佛勞倫斯，得知拜登當選後，也顧不得自己穿著粉紅色花睡褲，戴著口罩就往家門外衝，在街上狂奔尖叫甩頭，興奮的模樣全都被拍了下來。

Lady Gaga在直播中數度哽咽 (圖/ 翻攝自Lady Gaga IG)

得知拜登確定當選後 珍妮佛勞倫斯顯得相當興奮 (圖/ 翻攝自推特)

除了珍妮佛勞倫斯，瑪丹娜、怪奇比莉、珍妮佛羅培茲也在自己的社群平台上發文，除了表達自己的心中的感動，更感謝支持拜登的所有美國民眾；而知名的脫口秀節目《週六夜現場》(Saturday Night Live)也以此題材大開玩笑。

亞歷鮑德溫在節目中 大開川普玩笑 (圖/ 翻攝自網路)

飾演拜登的金凱瑞(Jim Carrey)在節目中暗諷川普是輸家，順便致敬自己主演的搞笑片《王牌威龍》；模仿川普的著名影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)更在推特上寫道：「不敢相信，我從來沒有因為失業這麼開心過。」 (川普無法連任，日後他不一定有機會扮演川普回到週六夜現場)；暗諷味十足的節目內容雖然酸度破表，但也緩和不少選民們的緊張心情。

(中時新聞網)