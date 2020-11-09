強納森羅克茅斯正在台灣進行隔離。（寬宏提供）

卡莉安沃爾希最想品嚐台灣豆花。（寬宏提供）

全球巡演超過34年的經典音樂劇《歌劇魅影》，因台灣防疫有成，將成為後疫情時代唯一如期演出的國家。男、女主角強納森羅克茅斯（Jonathan Roxmouth）、卡莉安沃爾希（Kaley Ann Voorhees）抵台後正在飯店隔離，9日接受視訊訪問，強納森表示有聽說台灣連續200多天沒有新冠肺炎的本土個案，創世界紀錄，大讚台灣是「全球最安全的地方」。

男主角強納森詮釋過6齣韋伯（Andrew Lloyd Webber）作品，而飾演「克莉絲汀」的卡莉安沃爾希則年僅20歲，不僅是第一次來台灣，也是史上最年輕的女主角。他們在隔離期間沒有鬆懈，乖乖待在房間內自主練習發聲，強納森還與飯店借踏步機健身，日踏萬步防發福。相較之下卡莉則偏好佛系養身的方式維持身心靈，她笑稱：「我每天一直泡澡、喝茶，在房內盡量維持站姿，或是走來走去來，讓身體動一動。」

大師韋伯越洋獻祝福。（寬宏提供）

出關後將在台灣待3週時間，強納森最想找時間到九份走走，卡莉則對台灣美食情有獨鍾，「看了很多台灣小吃，最想吃豆花」。對於即將在19日在台北小巨蛋帶來連續22場的萬人演出，他興奮表示：「很期待與大家見面！我很長一段時間都沒在同空間中看到這麼多人！」

面對劇作將如期開演，大師韋伯也越洋獻祝福：「祝福所有在台的劇組工作人員，謝謝你們持續抵禦新冠肺炎病毒，你們所作的一切都非常卓越，謝謝你們讓劇院的門依然敞開。」購票請洽寬宏售票。

(中時 )