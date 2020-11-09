長榮男大生發文稱「不到3天開始關路燈」，南市工務局臉書回應已檢修完成。（截自《臺南市政府工務局》臉書）

就讀長榮大學的馬來西亞籍鍾姓女大生，日前遭隨機擄殺，震驚台、馬兩國，學生指控女大生遇害的「台鐵便道」路燈長期不亮，根本是治安死角，事發後便道兩側的路燈全亮，警方也出動警車巡邏。不過，有長榮男大生今凌晨貼出照片嘆「人死易忘」，指事發地點「不到3天開始關路燈」。不過台南工務局中午在臉書回應，路口一盞路燈因「燈桿開關跳脫」不亮，已維修完成恢復亮燈。

馬國女大生命喪台灣一案，震驚全國，事發後該校學生哀傷之餘，直嗆女大遇害的「台鐵便道」路燈長期不亮，反映多時也未見改善，已成當地著名的治安死角。台南市長黃偉哲上月31日受訪時曾表示，初步了解該處只有2盞路燈沒亮，還疑問「真的是一路都不亮嗎？」強調路燈損壞率並沒有外界說的高，但此話卻隨即引發該校學生不滿，紛紛在網路社群張貼路燈長期不亮的影片、照片，直批黃在說謊。

不過事發後，該條路路燈全亮，警方也安排巡邏。但是一名長榮大學的男大聲9日凌晨在《Dcard》貼出照片，文中表示，才開不到3天，又開始關路燈。原PO就在留言處說明，是從入口處開始慢慢變暗，直指心中不安「從入口處開始暗下來，接下去不會產生破窗效應？」。

男大生也說，學生不是不怕路燈不亮，是怕又被關掉，而且他發文前2個小時，就已經有同學覺得很奇怪，認為路燈是不是有被關掉。

貼文一出，其他人紛紛傻眼，「沒了新聞持續追蹤，就又打回原形了」、「看來大家都高估了市長的決心」、「才幾天燈就熄了……這總不能再推給路燈故障了吧」、「推一個，這需要被看見！今天公祭，明天忘記」、「傻眼到爆那還點亮偏鄉幹嘛⋯拜託點亮治安好嗎」

不過台南市政府工務局今中午在臉書發文「民眾反映台鐵支線便道路燈不亮，經歸仁區公所9日上午請路燈維修廠商檢視，發現路口有一盞路燈因燈桿開關跳脫導致路燈不亮，廠商已維修完成恢復亮燈。

至於路燈開關時間？市府表示，以台電供電為主，台電供電參照台灣地區日出日沒時刻表時間，目前時間以晚上5時20分開啟，隔日上午6點關閉。」。

(中時新聞網)