藝術家成若涵與小朋友在「國姓井」的輪廓中，攜手彩繪在地的故鄉情。（金門縣府觀光處提供）

金門秋季觀光重頭戲「2020白色祕境單車海洋藝術季」，用8個名家的地景藝術裝置妝點浪漫的11月，紙雕藝術家成若涵再度應邀與鄉親以大地為畫布，在「國姓井」的輪廓下描繪屬於離島小金門的五顏六色，也書寫很懷舊，十分療癒的邊境小城故事。

11／01～11／29在國境之西小金門登場的「白色祕境單車海洋藝術季」，邀請藝術家運用在地文化素材，創作8個地景藝術裝置，結合單車漫遊、藝術表演，讓這座離島中的離島於暮秋時分，在療癒渲染靜好的氣氛中，看到不一樣的空間情境。

其中，台大畢業的紙雕藝術家成若涵已在10／7跨海與當地上岐國小小朋友完成以「秋牽-海岸邊落下的雨滴」為主題的創作。陳展於東崗海水浴場的作品廣獲好評，成為小金門水岸迷人的打卡景點。

成若涵日前再與卓環國小學童和在地鄉親，攜手以大地為畫布創作大型彩繪，在揮灑想像力的過程中，用繽紛色彩勾勒烈嶼在地的故事和心中的地景映象，充滿溫度的集體創作，在離島東北季風狂飆中，奔騰出邊境小城的無限憧憬。

縣府觀光處長丁健剛說明，小金門優美的自然、人文景觀，正是輕旅行的好地方，在整個月活動告一段落時，將邀請享譽國際的優人神鼓於閉幕式壓軸演出。 更多活動訊息可搜尋臉書〈金門海洋藝術季〉粉絲團。

(中時 )