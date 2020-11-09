南投縣長林明溱，擔心國民運動中心變蚊子館。（廖志晃攝）

南投縣是台灣少數沒有國民運動中心的縣分，縣議員蔡銘軒建議縣府設置國民運動中心，甚至可以邀請「館長」陳之漢設健身館；縣長林明溱則表示，新設國民運動中心花費太大，且擔心變成蚊子館，因此將從現有建物擴充、改善著手。

南投縣議會9日進行縣政總質詢，議員蔡銘軒、廖梓佑及賴燕雪等人，建議縣府設置國民運動中心，讓民眾不必頂著烈日、狂風暴雨，也能夠運動健身，年輕人一定很歡迎。

蔡銘軒指出，南投縣、花蓮縣、苗栗縣、嘉義縣與台東縣都沒有國民運動中心，但是，苗栗縣至少還有體育館，嘉義縣已規畫在水上鄉興建；草屯鎮人數將近10萬人，加上鄰近的南投市、國姓鄉，人口數一定能夠達到興建國民運動中心的標準。

廖梓佑說，籌備中的草屯鎮手工藝智慧園區，都是公有土地，很適合興建國民運動中心，縣府如果提出規畫案，民意代表也可以協助向中央爭取。

賴燕雪表示，南投縣沒有室內運動場地，舉辦桌球比賽還得向學校借場地！建議縣府透過前瞻基礎建設計畫，向中央爭取經費設置。

林明溱表示，如果中央能夠補助經費，縣府可以立即尋找土地，規畫國民運動中心及內部設施項目；不過，興建國民運動中心要花很多錢，就怕將來變成蚊子館！

(中時 )